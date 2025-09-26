Lễ trao giải AI Awards 2025

16h00

AI Awards được VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2022, nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN). Qua ba mùa, chương trình từng vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại.

Năm nay, giải thưởng mở rộng quy mô với bốn hạng mục chính: Giải pháp AI Việt,Thiết bị AI xuất sắc, Kỹ sư AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.

Theo thể lệ, các đề cử hợp lệ sẽ trải qua các vòng sơ loại, bình chọn, đánh giá và chung kết. Hội đồng giám khảo gồm chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà báo và nhà đầu tư sẽ chấm điểm dựa trên mức độ sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả triển khai và tác động xã hội của mỗi sản phẩm.

Giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần nghiên cứu khoa học sôi nổi, nghiêm túc và sáng tạo trong cộng đồng và doanh nghiệp. Đặc biệt, số lượng hồ sơ đề cử ở các hạng mục đã tăng gấp đôi so với năm 2024, phản ánh bức tranh phát triển mạnh mẽ của AI tại Việt Nam.