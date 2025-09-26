Top 3 doanh nghiệp AI xuất sắc tại AI Awards 2025

Nhờ những đóng góp nổi bật cho cộng đồng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, GreenNode, FPT Smart Cloud và MoMo là ba doanh nghiệp AI xuất sắc tại AI Awards 2025.

"Chúng tôi thực sự vinh dự, tự hào khi nhận giải thưởng doanh nghiệp AI xuất sắc. Điều này khẳng định niềm tin mà chúng tôi đã kiên trì theo đuổi, đó là chiến lược AI-first trong toàn tập đoàn", bà Tăng Thị Hà Yên, Giám đốc Khoa học dữ liệu của MoMo, chia sẻ khi lên nhận giải. "Đây là sân chơi giàu ý nghĩa, không chỉ tôn vinh mà còn lan tỏa công nghệ, tạo ra những điều tích cực trong cuộc sống".

Doanh nghiệp AI xuất sắc là một trong những hạng mục mới tại Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI Awards 2025. Ngoài ra, chương trình cũng vinh danh Giải pháp AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Thiết bị AI xuất sắc.

Ba doanh nghiệp AI xuất sắc nhận giải tại AI Awards 2025. Ảnh: Giang Huy

Đại diện cho 5 tài năng AI được xướng tên tại sự kiện, Lê Yên Thanh, nhà sáng lập và CEO của Go Labs Technology, chia sẻ: "Rất vui khi giải pháp của tôi đã được ban giám khảo đánh giá cao. Đó cũng là niềm vui của những người làm AI có mặt trong sự kiện hôm nay".

Cùng được vinh danh với anh là những tên tuổi đang tạo nên nhiều thành tựu, có đóng góp cho cộng đồng AI tại Việt Nam và trên thế giới, gồm Nguyễn Khánh Linh - Trưởng bộ phận AI tại Obello và chuyên gia phát triển Google về AI tạo sinh; Đào Tuấn Trung - Kỹ sư cao cấp về học máy, bộ phận Nghiên cứu AI Qualcomm; Bùi Duy Quốc Nghị - Giám đốc Trung tâm sản phẩm GenAI tại FPT Smart Cloud; và Nguyễn Hoàng Hiệp - Giám đốc Công nghệ dự án Filum AI.

Năm tài năng AI Việt được vinh danh tại AI Awards 2025. Ảnh: Giang Huy

Lễ trao giải AI Awards, do VnExpress tổ chức, cũng khép lại sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) năm nay. Qua ba mùa, chương trình vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại.

AI Awards 2025 nhận hơn 160 hồ sơ, gấp đôi so với 2024, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Các đề cử hợp lệ trải qua vòng sơ loại, bình chọn, đánh giá và chung kết. Hội đồng giám khảo gồm chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà báo và nhà đầu tư chấm điểm dựa trên mức độ sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả triển khai và tác động xã hội của mỗi đề cử.

"Giải pháp, công nghệ mà các ứng viên năm nay đem đến cuộc thi rất đồng đều, cho thấy năng lực tiếp cận về mặt công nghệ của chúng ta đang rất tốt so với mặt bằng thế giới", ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam, đại diện Hội đồng Giám khảo, chia sẻ trong lễ trao giải.

Theo ông, ngoài sự bùng nổ về số đề cử, các giải pháp thể hiện rất tốt ngay từ tư duy ban đầu, gắn liền với yêu cầu rất thực tế của đời sống. "Dù không phải sản phẩm nào cũng hoàn hảo, cuộc thi như AI Awards chính là cơ hội để các dự án, tài năng AI được cọ xát, được hoàn thiện chính mình", ông nói. "Với sự phát triển nhanh chóng của AI, mong rằng sẽ thấy những phiên bản hoàn thiện hơn của các đề cử trong những mùa thi AI Awards tiếp theo".

Tiết mục ca nhạc của hai kỹ sư AI Huy Phạm và Nguyễn Khánh Linh khiến nhiều khán giả ở AI Awards 2025 thích thú. Ảnh: Giang Huy

Lễ trao giải năm nay cũng chứng kiến nhiều điểm đặc biệt, khi các chuyên gia AI không chỉ xuất hiện ở lĩnh vực chuyên môn mà còn trong những khía cạnh rất đời thường. Khán phòng vỡ òa khi hai tài năng AI là Huy Phạm, kỹ sư nghiên cứu AI - Viện Quản lý Không lưu, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Nguyễn Khánh Linh, Trưởng bộ phận AI, Obello, trình diễn ca khúc Quê hương Việt Nam. Gần 1.000 khán giả, khách mời tại lễ trao giải tỏ ra thích thú trước chất giọng cuốn hút của những người làm trong lĩnh vực công nghệ vốn gắn liền với máy móc.

Lê Tuấn Khôi, Tổng giám đốc MK Vision, cũng thể hiện "tài lẻ" với màn ảo thuật đặc biệt có chủ đề Kết nối công nghệ. Anh sử dụng những sợi dây - mô tả sự gắn kết nhưng cũng có khác biệt giữa công nghệ và con người trong thời đại phát triển của AI. Ngoài ra, sự xuất hiện của ca sĩ Kay Trần cũng góp phần khuấy động, tạo không khí vui vẻ, thu hút nhiều khán giả trẻ tại lễ trao giải.

Các giải thưởng được trao tại AI Awards 2025

TOP 3 Doanh nghiệp AI xuất sắc

- Công ty TNHH FPT Smart Cloud

- Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo

- Công ty Cổ phần GreenNode

TOP 5 Tài năng AI Việt

- Đào Tuấn Trung

- Nguyễn Hoàng Hiệp

- Nguyễn Khánh Linh

- Bùi Duy Quốc Nghị

- Lê Yên Thanh

TOP 3 Giải pháp AI xuất sắc

- FPT AI Agents

- Giải pháp ứng dụng AI chấm điểm tín dụng

- VNG Cloud AI Stack

Thiết bị AI xuất sắc

- Điện thoại AI xuất sắc: Oppo Find N5

- Camera AI xuất sắc: Ezviz S10 2K+ Camera

- Laptop AI xuất sắc: Gigabyte Aero X16

- Tivi AI xuất sắc: LG OLED evo AI G5

Đơn vị giáo dục ứng dụng AI tiêu biểu

- Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam)

Doanh nghiệp AI triển vọng

- Công ty Cổ phần Phenikaa-X

- Công ty TNHH MTV Filum

Tuấn Hưng - Lưu Quý