LĐBĐ châu Á khen tài điều binh của HLV Kim Sang-sik

Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) cho rằng những quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik đã giúp Việt Nam thắng Kyrgyzstan ở vòng bảng U23 châu Á 2026.

AFC nhận xét Việt Nam đã nhập cuộc lúng túng trước Kyrgyzstan, nhưng dần áp đặt lối chơi và mở tỷ số nhờ công Khuất Văn Khang ở phút 19. Bàn thắng mở ra thế trận đôi công, khi hai đội cùng phung phí cơ hội, trước khi Marlen Murzakhmatov sút xa gỡ hòa.

HLV Kim Sang-sik chia vui với thủ môn Trần Trung Kiên, ở trận Việt Nam thắng Kyrgyzstan tại lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Hiệp hai diễn ra căng thẳng hơn, và cả HLV Edmar Lacerda lẫn Kim Sang-sik cùng thay loạt cầu thủ sau phút 60. Lacerda tung Erbol Abduzhaparov và Nurbol Baktybekov vào sân, trong khi Kim làm mới hàng công với Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường và Lê Văn Thuận. "Những thay đổi đã phát huy hiệu quả với Việt Nam ở phút 87, khi Văn Thuận đánh đầu hiểm hóc chạm chân Khristiian Brauzman và đi vào lưới", AFC viết.

Trong một bài viết khác, liên đoàn cho rằng Đình Bắc và Văn Thuận giúp Việt Nam "tạo cú bứt phá muộn để tìm bàn thắng quyết định". Đình Bắc gặp chút vấn đề về cơ bắp nên chỉ có thể vào sân ở phút 63. Còn Văn Thuận nhiều lần tạo ra đột biến từ ghế dự bị.

VIE 2-1 KYR Diễn biến chính trận đấu.

HLV Kim đã thể hiện tài điều binh ở SEA Games 33, khi cả 5 bàn thắng của Việt Nam ở bán kết và chung kết đều có dấu giày của những cầu thủ dự bị vào sân. Trong trận đấu tối 9/1 tại giải U23 châu Á, Đình Bắc chơi xông xáo dù không có thể trạng tốt nhất, còn Văn Thuận góp công vào bàn thắng quyết định.

Cả bốn bàn thắng của Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 có một điểm chung, đều tới từ bóng cố định. Đây là vũ khí đã giúp đội đoạt HC vàng SEA Games 33.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam thắng trận chính thức thứ 13 liên tiếp dưới trướng HLV Kim. Ở Đông Nam Á, U23 Thái Lan giữ kỷ lục thắng 17 trận chính thức liên tiếp giai đoạn 2003-2006, tại các giải SEA Games 22, U23 Đông Nam Á 2005, SEA Games 23 và vòng bảng Asiad 15. Nếu muốn cân bằng kỷ lục của Thái Lan, đoàn quân Kim phải thắng thêm 4 trận nữa, đồng nghĩa với việc vô địch U23 châu Á 2026.

Ở trận tiếp theo, Việt Nam gặp chủ nhà Arab Saudi tối 12/1.

Hoàng An