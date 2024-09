Lãnh tụ Iran kêu gọi 'sát cánh cùng Hezbollah'

Lãnh tụ Iran Khamenei chỉ trích "chính sách thiển cận" của Israel, kêu gọi các nhóm Hồi giáo sát cánh cùng Hezbollah sau vụ hạ sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah.

"Số phận khu vực này sẽ được định đoạt bởi lực lượng kháng chiến, trong đó Hezbollah đứng hàng đầu", lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu hôm nay sau khi nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon xác nhận thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Ông cũng kêu gọi các nhóm Hồi giáo "sát cánh cùng người dân Lebanon và Hezbollah bằng mọi phương thức có thể, nhằm hỗ trợ họ đối đầu với chính quyền Israel".

Lãnh tụ Iran cho rằng Israel "không thể gây thiệt hại đáng kể cho nền tảng vững chãi của Hezbollah ở Lebanon". Ông cũng kêu gọi "trục kháng chiến", gồm các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn trên khắp Trung Đông, nhắm mục tiêu vào Israel và Mỹ.

"Cuộc thảm sát những người dân không có khả năng tự vệ ở Lebanon một lần nữa cho thấy sự hung hăng của Israel và là minh chứng cho chính sách thiển cận của các lãnh đạo nước này. Lebanon sẽ khiến đối phương phải hối hận", ông Khamenei nói.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran ngày 25/8. Ảnh: AFP

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin tướng Abbas Nilforoushan, phó tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng cùng ông Nasrallah trong cuộc không kích.

Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Hezbollah sẽ tiếp tục "con đường vẻ vang" của thủ lĩnh Nasrallah. "Mục tiêu thiêng liêng của ông ấy sẽ được hiện thực hóa, cầu Thượng đế phù hộ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho hay.

Reuters ngày 28/9 dẫn hai nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình tại Iran cho biết lãnh tụ tối cao Khamenei đã được đưa đến địa điểm an toàn và các biện pháp đảm bảo an ninh cho ông được siết chặt. Tehran cũng đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Hezbollah và các nhóm vũ trang trong khu vực nhằm xác định bước đi tiếp theo sau cái chết của Nasrallah.

Cái chết của Nasrallah được cho là đòn giáng mạnh vào Hezbollah, khi nhóm đang đối mặt chiến dịch tấn công ngày càng dữ đội của Israel. Đây cũng là tổn thất với Iran khi xét đến vai trò quan trọng của thủ lĩnh Hezbollah trong "trục kháng chiến" do Tehran hậu thuẫn.

Israel tối 27/9 không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut, nơi đặt trụ sở chính của Hezbollah. Bộ Y tế Lebanon thông báo ít nhất 11 người thiệt mạng và 108 người bị thương trong cuộc không kích.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah tăng nhiệt sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc của nhóm ở Lebanon ngày 17-18/9 khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người bị thương. Hezbollah cáo buộc Israel là thủ phạm, song Tel Aviv không phủ nhận hay xác nhận.

Hàng loạt vụ tập kích qua lại giữa Israel và Hezbollah diễn ra những ngày sau đó. Các trận không kích của Israel vào lãnh thổ Lebanon từ đầu tuần đã khiến hơn 700 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Hơn 77.000 người ở miền nam và miền đông Lebanon phải sơ tán.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)