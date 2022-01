Lãnh đạo ngành ôtô Việt Nam hội tụ tại Lễ trao giải Ôtô của năm

Sự kiện diễn ra sáng 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, có sự tham gia của nhiều chuyên gia và lãnh đạo các hãng xe.

Trailer 'Ôtô của năm 2021'

Lễ trao giải Ôtô của năm 2021 là sự kiện vinh danh những mẫu xe tiêu biểu của năm, nhận được sự quan tâm lớn của các Ban ngành và các hãng xe tại Việt Nam. Tham gia sự kiện sẽ có ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công thương, Tiến sĩ Trương Thị Chí Bình - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Lãnh đạo các hãng có ông Nguyễn Anh Tú - Tổng giám đốc Hyundai Thành Công, ông Nguyễn Minh Sơn - Tổng giám đốc công ty sản xuất Hyundai Thành Công, ông Hoàng Chí Trung - Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam, bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Honda Việt Nam, ông Ruchk Shah - Phó Tổng giám đốc Ford Việt Nam, bà Lưu Bảo Hương - Tổng giám đốc Volvo Car Việt Nam, và nhiều đại diện cấp cao của các hãng đang hoạt động tại Việt Nam.

Đây là cơ hội hiếm có để các độc giả tham gia Lễ trao giải Ôtô của năm có thể trò chuyện, lắng nghe ý kiến từ các lãnh đạo ngành ôtô Việt Nam. Đồng thời, cũng là cơ hội để các hãng xe nhận phản hồi về sản phẩm của mình từ người dùng.

Độc giả đăng ký miễn phí tham dự sự kiện tại đây.

Diễn ra từ đầu tháng 11, giải thưởng đã thu hút hơn 40.000 lượt bình chọn. Những mẫu xe lọt vào đề cử Ôtô của năm đã được công bố, với ba mẫu xe có điểm số cao nhất ở mỗi phân khúc và có tất cả 15 phân khúc. Giải thưởng chung cuộc Ôtô của năm 2021 sẽ được lựa chọn từ 15 cái tên thắng giải ở từng phân khúc.

Giải thưởng ở từng phân khúc do Ban giám khảo lựa chọn với cấu trúc: 60% số điểm đến từ Hội đồng chuyên môn và 40% số điểm đến từ độc giả nhiều kinh nghiệm. Hội đồng chuyên môn do Ban tổ chức lựa chọn, là các nhà báo chuyên ngành, các chuyên gia đánh giá xe, chuyên gia kỹ thuật, mua bán, sản phẩm. Trong khi đó, độc giả nhiều kinh nghiệm là những người sử dụng xe nhiều năm và hoàn thành bảng câu hỏi chuyên môn do Ban tổ chức đưa ra.

Ngoài hệ thống giải thưởng chính, Car Awards 2021 còn các giải phụ như xe có khả năng vận hành ấn tượng nhất, xe có thiết kế ấn tượng nhất, hãng có hệ thống dịch vụ tốt nhất... do Ban tổ chức, Hội đồng chuyên môn và độc giả bình chọn.

Mẫu xe được chọn phải đảm bảo các tiêu chí đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng Việt Nam, đồng thời cập nhật xu hướng của ngành ôtô thế giới, có khả năng dự báo và gợi mở nhu cầu cho người tiêu dùng trong tương lai gần.

Mỹ Anh