Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

7h, lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng do Thường trực Ban bí thư Lương Cường điều hành. Điểm lại tiểu sử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Cường nói: "Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có nhiều công lao cống hiến to lớn đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp được với Đảng, nhà nước, nhân dân và gia quyến đồng chí". Ảnh: TTXVN