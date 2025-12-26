Lan Phương, Phí Linh tham gia Carlympic Family Run 2025

Hà NộiDiễn viên Lan Phương, MC Phí Linh sẽ cùng con gái góp mặt tại giải chạy miễn phí Carlympic Family Run 2025, thuộc Car Awards 2025.

Giải diễn ra ngày 28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, là điểm nhấn của Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025, thuộc khuôn khổ Car Awards 2025.

Tại sự kiện, diễn viên Lan Phương và con gái Mia, gần hai tuổi, sẽ trải nghiệm chạy qua lốp xe, chạy zigzag theo đường cone. MC Phí Linh và bé Linkon, sáu tuổi, cũng tham gia các hoạt động ở giải chạy và triển lãm.

Lan Phương và con gái thứ hai - bé Mia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điểm thú vị trong thể lệ là không phải các cá nhân chạy riêng lẻ mà bố, mẹ sẽ cùng con hoặc một thành viên khác trong gia đình chạy theo cặp. Đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội, sẽ được thiết lập với những thử thách vui nhộn, an toàn, phù hợp trẻ em.

Sự kiện là không gian vui chơi cuối tuần, thúc đẩy các hoạt động thể lực tích cực với sự tham gia của các thành viên gia đình, tạo trải nghiệm thực tế, giúp con trẻ và cả người lớn tạm rời xa các thiết bị điện tử, góp phần tăng sự gắn kết.

Lan Phương, 42 tuổi, sinh ở Hà Nội, chuyển vào TP HCM cùng gia đình khi học cấp ba. Cô tốt nghiệp Đại học ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, TP HCM. Diễn viên nổi tiếng qua các phim như Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Cô còn tham gia các phim điện ảnh Scandal (2012), Cô dâu đại chiến phần hai, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Tết ở làng địa ngục.

MC Phí Linh, 36 tuổi, đoạt Á quân Cầu vồng - cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng - năm 2009. Sau đó, cô cộng tác VTV6, đến nay là gương mặt MC quen thuộc trong nhiều chương trình, các sự kiện nghệ thuật, thể thao.

MC Phí Linh sẽ cùng con gái tham gia đường chạy của Carlympic Family Run 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025 (Vietnam Mobility Show 2025) do VnExpress tổ chức, mở cửa tự do vào ngày 26-28/12 tại VEC. Sự kiện sẽ có khu trưng bày ôtô, xe máy và công nghệ mới, khu vực Motor Sports trưng bày và trình diễn xe thể thao, khu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc xe và nơi lái thử những mẫu xe tiêu biểu của năm.

Gala trao giải Ôtô của năm - Car Awards 2025 - diễn ra lúc 17h-19h, ngày 26/12 ở VEC với quy mô lớn nhất 5 năm qua. Đây là chương trình thường niên, uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực ôtô. Sự kiện sẽ bình chọn và vinh danh những sản phẩm tiêu biểu, qua đó xây dựng nguồn tham khảo khách quan, đáng tin cậy và mang tính hệ thống cho người tiêu dùng.

Phương Linh