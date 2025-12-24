Lần đầu ngành thuế thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng

Số thu do ngành thuế quản lý năm nay ghi nhận mức kỷ lục, vượt 2 triệu tỷ đồng, cao hơn 30% so với dự toán đầu năm.

Tại hội nghị tổng kết ngày 24/12, Cục thuế (Bộ Tài chính) cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan này quản lý đến 14/12 đạt 2,15 triệu tỷ đồng. Dự kiến hết năm, số thu khoảng 2,24 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là năm đầu tiên số thu do ngành thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Tất cả 34 tỉnh, thành hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách. Trong đó, số thu thuế của Hà Nội cán mốc 631.000 tỷ (vượt 32,1% dự toán), TP HCM đạt 606.000 tỷ (vượt 20,8%).

Với tiến độ này, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 9,75 triệu tỷ đồng, cao hơn 17,5% so với mục tiêu Quốc hội giao. Theo đó, tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế đạt khoảng 18,5% GDP.

Thu do cơ quan thuế quản lý tính đến cuối năm 2025 dự báo sẽ trên 86,1% tổng thu ngân sách Nhà nước, ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng. Số này gấp 1,5 lần giai đoạn 2016-2020, 2,5 lần so với 2011-2015.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị tổng kết của Cục Thuế, ngày 24/12. Ảnh: Cục Thuế

Năm 2026, Quốc hội giao dự toán thu là 2,24 triệu tỷ đồng. Mục tiêu phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với ước thực hiện 2025. Đây là một trong những nhiệm vụ để Việt Nam có nguồn lực phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Đồng thời, cơ quan này phải rà soát, mở rộng cơ sở thu, không để thất thu, phát sinh "vùng trống" trong quản lý thuế.

Cơ quan thuế phải tăng phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin phục vụ quản lý thuế, đặc biệt là bên công an để xác minh, điều tra, khởi tố các trường hợp sai phạm. Họ cần chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng với các vụ việc đủ dấu hiệu vi phạm hình sự nhằm tăng răn đe, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý ngành thuế tăng ứng dụng AI để phân tích rủi ro, phân tích dữ liệu lớn trong thương mại điện tử, quản lý hóa đơn, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuế. Ngành thuế cần tăng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, siết chặt kỷ cương, kiên quyết loại bỏ những trường hợp không đủ năng lực, phẩm chất ra khỏi bộ máy.

Phương Dung