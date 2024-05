“Sau khi biết tôi có dãy phòng trọ, các bạn F88 đã giới thiệu chương trình cho phụ nữ vay tiền, chi phí ưu đãi 50%, do tôi đi vay tiền trong tháng 3”, cô Thơ chia sẻ.



Cũng mang tâm lý như nhiều người, cô Ngọc Thơ không tìm đến ngân hàng để vay tín dụng, do không biết về giấy tờ thủ tục. So với ngân hàng, việc giải ngân tại các công ty tài chính nhanh gọn hơn. Các khách hàng nông thôn đôi khi không quá quan tâm đến chuyện lãi suất hay chi phí. Họ cần một giải pháp tín dụng nhanh, đơn giản.



Theo kết quả khảo sát độc giả VnExpress đầu tháng 3, 65% trong số 2.200 người tham gia khảo sát có nhu cầu vay tiền để khởi nghiệp, trả nợ hoặc chi tiêu. Trong số những người có nhu cầu vay tiền nói trên, gần một nửa (43%) chỉ cần khoản vay dưới 50 triệu.



Nhiều chị em cho biết họ cần vay để khởi nghiệp và mở rộng sản xuất kinh doanh. Trở ngại tiếp cận nguồn vốn của các độc giả đến từ nhiều lý do. Trong đó nhiều nhất là dính nợ xấu và ngân hàng không có hạn mức vay phù hợp. Ngoài ra, còn một lý do phổ biến cản trở việc vay ngân hàng của nhiều người là do không có thu nhập cố định hàng tháng.