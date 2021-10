Làm gì khi một thai lưu, một thai vẫn phát triển?

Em mang song thai được 10 tuần 2 ngày. Một thai 6 tuần mất tim thai, thai lưu. Thai còn lại phát triển bình thường. Vậy thai còn lại có bị ảnh hưởng?

Em siêu âm, bác sĩ bảo bóc tách tụ dịch quanh chu vi 2 túi thai 60 - 70%, có nguy hiểm không? (Châu Diễm)

Trả lời:

Khi còn trẻ, tôi từng đỡ đẻ cho trường hợp một bà mẹ mang song thai, sinh ra một em bé bình thường, bào thai còn lại không phát triển thì ra sau đó cùng nhau thai. Điều này cho thấy bào thai không phát triển đó không ảnh hưởng tới bào thai còn lại và không đáng ngại.

Tuy nhiên, đôi khi, một thai hỏng cũng có hiện tượng ra máu, bạn cũng cần chú ý hoặc có thể, ra máu do vấn đề dọa sẩy thai Nhưng nếu bạn được chẩn đoán bóc tách tức là có tụ dịch đến 60%, như vậy, cũng rất đáng ngại. Do đó, bạn không nên ở nhà mà cần tới bệnh viện để bác sĩ thăm khám, cho thuốc giảm co, hoặc thuốc hỗ trợ thai. Bác sĩ sẽ xem tình trạng thai như thế nào và có lời khuyên cụ thể dành cho bạn.

PGS. TS. BS. Lưu Thị Hồng

Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội