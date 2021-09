Làm gì khi bị ngứa do dùng băng vệ sinh hàng ngày?

Dùng băng vệ sinh hàng ngày nhiều có gây nhiễm trùng tiểu hay không vì mỗi lần dùng, tôi thấy ngứa và đi tiểu hơi tê buốt? (Ngọc Anh Trần)

Các bạn gái không nên sử dụng băng vệ sinh hàng ngày khi không cần thiết. Ảnh: Fastmed

Trả lời:

Lỗ tiểu của người phụ nữ nằm ở vùng âm hộ, sát âm đạo. Đó là vùng thấp nhất trên cơ thể của phái yếu, luôn ẩm ướt hơn so với những vùng cơ thể khác và luôn có vi khuẩn xung quanh.

Ở những vùng đó thường có vi khuẩn thường trú nhưng trong một số điều kiện đặc thù như: tăng ẩm thấp thêm, quần lót có vấn đề... hay sử dụng băng vệ sinh khiến vi khuẩn sinh sôi, nảy nở nhiều hơn, từ đó, khả năng xâm nhập của vi khuẩn vào đường tiểu sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, chị em không thay rửa thường xuyên và thậm chí, động tác thay ra - thay vào cũng khiến vi khuẩn xung quanh đi vào lỗ niệu đạo. Một số chị em khi thay băng vệ sinh thường rửa nhiều do thấy khó chịu và động tác xịt rửa mạnh, liên tục vô tình khiến vi khuẩn từ ngoài văng vào lỗ tiểu. Do đó, những ngày bị xuất tiết nhiều, chị em dễ bị viêm nhiễm hơn so với những ngày để thông thoáng.

Theo tôi, băng vệ sinh không phải là cái có thể mang hàng ngày. Nếu đặt băng vệ sinh hàng ngày mà cảm thấy ngứa, bạn nên dừng lại. Thay vì sử dụng băng vệ sinh hàng ngày để giữ sạch sẽ cho quần lót, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại bị tăng tiết ở âm đạo nhiều hơn so với những người khác. Nguyên nhân có thể là viêm âm đạo, viêm cổ tử cung...

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức

Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM