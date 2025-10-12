Lâm Đồng đón dòng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng

9 nhà đầu tư rót hơn 35.000 tỷ đồng vào Lâm Đồng trong các lĩnh vực đô thị, du lịch, năng lượng và khu công nghiệp.

Giấy chứng nhận và quyết định chấp thuận đầu tư 9 dự án trọng điểm được UBND tỉnh Lâm Đồng trao cho các nhà đầu tư tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư, sáng 12/10.

Cùng với đó, 13 doanh nghiệp và tập đoàn khác cũng được lãnh đạo tỉnh trao bản ký kết thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ đầu tư.

Theo danh mục 72 dự án thu hút đầu tư vào Lâm Đồng giai đoạn 2025-2030, các nhà đầu tư chủ yếu rót vốn vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghiệp - năng lượng sạch, đô thị và nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục. Đây là những lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực phát triển toàn diện cho tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập với Bình Thuận và Đăk Nông).

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, ngày 12/10. Ảnh: Việt Quốc

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao quyết tâm của địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 33.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh cam kết hoàn thiện, cải cách môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi và nâng cấp hạ tầng để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn tới khảo sát, đầu tư và triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao giấy chứng nhận và quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, sáng 12/10. Ảnh: Việt Quốc

Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 24.000 km2, lớn nhất cả nước, với ba vùng sinh thái (cao nguyên, trung du và duyên hải). Địa phương hội đủ các yếu tố biển, rừng, cửa khẩu, cảng biển... mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rộng lớn. Đây được xem là "điều kiện vàng" để hình thành cực tăng trưởng mới, góp phần dẫn dắt xu thế kinh tế xanh và phát triển bền vững cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Việt Quốc