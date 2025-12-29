Kyrgyzstan - đối thủ tiềm tàng của Việt Nam tại giải U23 châu Á

Mang theo nhiều bí ẩn do mới lần đầu dự VCK U23 châu Á, Kyrgyzstan là đối thủ không thể bị xem thường đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik ở giải đấu vào đầu tháng 1/2026.

Khuất Văn Khang (số 11) đi bóng trước hậu vệ Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu Doha Cup tại Qatar ngày 29/3/2023. Ảnh: Hải Huynh

Kyrgyzstan (tên chính thức là Cộng hòa Kyrgyz) là quốc gia Trung Á, rộng hơn 200.000 km2, bằng khoảng 60% lãnh thổ Việt Nam. Do địa hình 80% là đồi núi, nước này chỉ có khoảng hơn 7 triệu người, bằng khoảng 80% dân số Hà Nội.

Tên gọi Kyrgyz được cho có nguồn gốc từ một danh từ trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, mang nghĩa "bốn mươi", gắn với truyền thuyết về 40 thị tộc của Manas - vị anh hùng đã thống nhất các bộ lạc để chống lại người Duy Ngô Nhĩ. Theo cách hiểu phổ biến, Kyrgyz mang nghĩa "Chúng ta là bốn mươi". Hậu tố "-stan" trong tiếng Ba Tư có nghĩa là "quốc gia".

Trên quốc kỳ Kyrgyzstan, hình mặt trời với 40 tia sáng tượng trưng cho 40 bộ lạc, còn họa tiết trung tâm giống như mặt trời gọi là tunduk, tượng trưng lều của các dân du mục Trung Á.

Kyrgyzstan tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô ngày 31/8/1991. Họ chủ yếu là người Kyrgyz, nhưng cũng có một bộ phận gốc Nga và Uzbek. Chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành nước này là 1,72 m, so với Việt Nam 1,69 m, theo trang World Population Review. Vì thế, thể hình đội tuyển bóng đá Kyrgyzstan tốt hơn Việt Nam.

Theo bảng thứ tự FIFA, Kyrgyzstan đang đứng thứ 104, hơn Việt Nam ba bậc. Vị trí cao nhất của họ là 75 (năm 2018), cột mốc Việt Nam chưa từng chạm tới.

Ở cấp độ U23, Kyrgyzstan không được đánh giá cao như Việt Nam. Giải đấu sắp tới là lần đầu họ vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, trên hành trình vào vòng chung kết, đội bóng này đã cầm hòa Uzbekistan vốn có nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á hiện nay. Vì thế lứa trẻ Kyrgyzstan không thể bị xem thường.

Theo LĐBĐ châu Á, cầu thủ nổi bật nhất của Kyrgyzstan tại giải sắp tới là tiền vệ sáng tạo Kimi Merk, đã có kinh nghiệm tám trận khoác áo ĐTQG. Merk trưởng thành từ lò đào tạo Kaiserslautern ở Đức, từng ghi bàn vào lưới Đài Loan ở vòng loại World Cup 2026.

Ngoài ra, Kyrgyzstan còn có những cầu thủ đã khoác áo ĐTQG như hậu vệ cao 1,89 m Khristiyan Brauzman, hay tiền đạo từng ăn tập ở Galatasaray, Beknaz Almazbekov.

Việt Nam đã gặp Kyrgyzstan ba trận ở cấp độ U23, đầu tiên là vòng bảng Asiad 17 ngày 22/9/2014, khi thầy trò Toshiya Miura thắng 1-0 nhờ công Vũ Minh Tuấn để đứng đầu bảng H. Việt Nam cũng thắng Kyrgyzstan 3-0 trong trận giao hữu ở UAE ngày 17/10/2021, trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Nhưng ở cuộc đối đầu gần nhất, tại giải giao hữu Doha Cup ngày 28/3/2023, hai đội hòa 0-0 rồi Việt Nam thua 4-5 trên loạt đá luân lưu.

Đội hình Việt Nam ở cuộc đối đầu gần nhất có những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn hay Nguyễn Quốc Việt. Trận gặp Kyrgyzstan ở vòng bảng U23 châu Á tại Arab Saudi ngày 9/1 tới sẽ là cơ hội để những cầu thủ này đòi nợ.

Xuân Bình tổng hợp