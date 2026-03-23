Kỳ thủ bỏ giải Candidates ở Cyprus vì lo xung đột Trung Đông

CyprusCandidates 2026 - giải chọn người thách đấu ngôi vô địch thế giới - đối mặt biến động lớn trước ngày khai mạc, khi nữ kỳ thủ Ấn Độ Humpy Koneru rút lui vì lo ngại an ninh.

Quyết định được Koneru công bố tối 22/3 trên mạng xã hội, khép lại nhiều ngày đồn đoán. "Dù quan trọng đến đâu, không giải đấu nào có thể đặt lên trên sự an toàn cá nhân", cô viết.

Trước đó, kỳ thủ 38 tuổi chia sẻ với truyền thông Ấn Độ rằng một giải đấu đỉnh cao cần diễn ra trong môi trường yên bình, không phải nơi bị ám ảnh bởi còi báo động tên lửa.

Kỳ thủ Ấn Độ Humpy Koneru thi đấu với Yuxin Song tại World Cup cờ vua nữ 2025 ở Batumi, Gruzia. Ảnh: FIDE

Candidates 2026 diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Cap St Georges ở thị trấn Pegeia, thành phố Paphos, đảo Cyprus, từ 28/3 đến 16/4. Giải gồm 8 kỳ thủ, đấu vòng tròn hai lượt, nhằm chọn ra người thách đấu nhà vô địch thế giới Gukesh Dommaraju ở nội dung mở, và Ju Wenjun bên nữ.

Tuy nhiên, Cyprus nằm gần Trung Đông, khiến nhiều kỳ thủ lo ngại khi xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp. Những ngày đầu tháng 3/2026, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự Akrotiri trên đảo đã được ghi nhận. Một số thiết bị bay cũng bị đánh chặn trên không phận khu vực.

Koneru trở thành người đầu tiên rút lui khỏi Candidates vì an ninh. Cô là á quân World Cup nữ 2025, từng hai lần vô địch cờ nhanh thế giới và nhiều năm nằm trong nhóm kỳ thủ nữ mạnh nhất. Cô cũng là kỳ thủ ngoài Trung Quốc có Elo cờ tiêu chuẩn cao nhất hiện tại, mức 2.535.

Người thay thế là Anna Muzychuk, kỳ thủ Ukraine đứng kế tiếp trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE). Muzychuk đang đứng thứ tám thế giới với Elo 2.522.

Không chỉ nội dung nữ chịu tác động, giải mở cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Siêu đại kiện tướng Hikaru Nakamura, người xếp số hai thế giới và là ứng viên thắng giải, công khai bày tỏ lo ngại về điều kiện tổ chức tại Cyprus. Anh cho biết từng gặp tình trạng mất điện trong thời gian chuẩn bị tại đây, coi đó là tín hiệu không tích cực cho một giải đấu đỉnh cao.

Cùng lúc, doanh nhân công nghệ Wadim Rosenstein bất ngờ đề nghị đăng cai Candidates tại Đức và sẵn sàng tài trợ chi phí. Dù vậy, FIDE vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức tại Cyprus. CEO Emil Sutovsky khẳng định công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn cuối, và chưa có phương án thay đổi địa điểm trước ngày khai mạc. Theo FIDE, Cyprus không phải vùng chiến sự trực tiếp, dù nằm gần khu vực xung đột.

Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ tranh ngôi vô địch thế giới, quy tụ những kỳ thủ xuất sắc nhất như Nakamura, Fabiano Caruana, Anish Giri hay Praggnanandhaa. Ở nội dung nữ, các ứng viên gồm Zhu Jiner, Tan Zhongyi hay Aleksandra Goryachkina.

Xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28/2, khi Mỹ và Israel mở các đợt không kích vào nhiều mục tiêu tại Iran, khiến lãnh tụ tối cao nước này thiệt mạng. Tehran sau đó đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng các căn cứ quân sự Mỹ và đồng minh trong khu vực. Xung đột nhanh chóng lan rộng, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia Trung Đông, làm gián đoạn vận tải, đẩy giá năng lượng tăng cao và khiến an ninh khu vực trở nên bất ổn.

Xuân Bình (theo World Chess)