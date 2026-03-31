Kuwait cáo buộc Iran tập kích, gây cháy tàu dầu 320.000 tấn

Kuwait nói rằng Iran đã nhắm trực tiếp vào một tàu chở dầu của nước này ở UAE, gây hỏa hoạn và nguy cơ tràn dầu.

"Tàu chở dầu thô cỡ lớn Al Salmi của Kuwait đã bị Iran tập kích có chủ đích khi đang neo tại cảng Dubai của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)", hãng thông tấn quốc gia Kuwait KUNA dẫn thông báo từ công ty dầu khí nhà nước KPC cho biết hôm nay.

Vụ tấn công khiến tàu Al Salmi bốc cháy và bị hư hỏng một phần thân vỏ. Con tàu khi đó đã được bơm đầy dầu và có nguy cơ tràn dầu ra vùng biển xung quanh. 24 thành viên thủy thủ đoàn đã thoát hiểm, không có thương vong.

Tàu chở dầu Al Salmi của Kuwait. Ảnh: X/Osinttechnical

Giới chức Dubai xác nhận xảy ra một sự việc liên quan đến máy bay không người lái (UAV) và một tàu chở dầu Kuwait tại vùng biển Dubai. Văn phòng Truyền thông Dubai thông báo "các đội chữa cháy trên biển đang nỗ lực hành động để kiểm soát đám cháy".

Giới chức Iran chưa lên tiếng về cáo buộc.

Tàu chở dầu thô Al Salmi được đóng năm 2011, có chiều dài 332 m, chiều rộng 60 m và trọng tải toàn phần gần 320.000 tấn.

Vị trí Kuwait và các nước vùng Vịnh. Đồ họa: Guardian

Kuwait đã liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Trong đêm 28/3, quân đội Kuwait phát hiện 14 tên lửa và 12 UAV xâm nhập không phận. Một số vũ khí đã nhắm vào căn cứ quân sự ở nước này, khiến 10 binh sĩ bị thương.

Quân đội Kuwait ngày 31/3 cũng thông báo rằng lực lượng phòng không đang ứng phó "với các đợt tấn công thù địch bằng UAV và tên lửa".

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)