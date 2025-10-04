Kinh tế TP HCM 9 tháng tăng hơn 7%

Chín tháng đầu năm, GRDP TP HCM tăng trưởng 7,02%, duy trì xu hướng quý sau tốt hơn quý trước, theo Chi cục Thống kê.

Số liệu do Chi cục Thống kê TP HCM cho biết GRDP quý III trên địa bàn tăng 8,11% so với cùng kỳ 2024, cao hơn 0,87 điểm phần trăm so với quý II.

"Xu hướng kinh tế thành phố tốt dần lên, quý sau cao hơn quý trước, trái ngược với dự báo từ đầu năm của các tổ chức quốc tế khi nhận định 6 tháng cuối năm sẽ giảm do tác động thuế quan của Mỹ", Chi cục Thống kê nhận định.

Tình hình tích cực góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của đầu tàu kinh tế đạt 7,07%, cao hơn 0,51 điểm phần trăm so mức tăng nửa đầu năm 2025.

Khu vực dịch vụ vẫn là động lực chính khi mở rộng 8,59%, chiếm 51,6% nền kinh tế nhưng đóng góp đến 61,2% vào tăng trưởng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%.

Khu Đông TP HCM vào tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Công nghiệp và xây dựng phục hồi mạnh quý III, tăng 7,74%. Tính chung 3 quý, công nghiệp tăng 5,07%, chiếm 32,7% GRDP, đóng góp 24,6% tăng trưởng. Trong khi, xây dựng tăng 8,57%, đóng góp 3,5%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,9% so với cùng kỳ. Động lực chính tiếp tục đến từ chế biến, chế tạo. Theo khảo sát của Chi cục Thống kê, các doanh nghiệp sản xuất đánh giá tình hình quý III tích cực quý II, với 77,6% cho rằng ổn định và tốt hơn.

Động lực quan trọng khác là giải ngân đầu tư công trên 59.600 tỷ đồng, đạt xấp xỉ một nửa (49,9%) kế hoạch Thủ tướng giao.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn chưa hoàn toàn khởi sắc. Từ đầu năm đến ngày 20/9, thành phố cấp phép thành lập hơn 41.000 doanh nghiệp với vốn đăng ký hơn 255.600 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% về giấy phép và 31,7% về vốn.

Lạm phát tín hiệu nhích lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,06% trong khi cùng kỳ tăng 3,17%. Có 9 trên 11 nhóm mặt hàng ghi nhận chỉ số giá tăng. Ngoài ra, chỉ số giá vàng bình quân 9 tháng tăng 37,8%.

Năm 2025, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5%. Như vậy, để đạt được, đầu tàu kinh tế phải bứt tốc hai con số trong 3 tháng cuối, ước phải từ 12% trở lên.

Chi cục Thống kê nhận định TP HCM mới, với việc mở rộng không gian phát triển theo mô hình chính quyền hai cấp và định hướng "1 trung tâm, 3 khu vực, 1 đặc khu" đã tạo dư địa mới cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, bối cảnh bên ngoài đang nhiều bất định. Về nội tại, giai đoạn đầu vận hành mô hình mới còn chưa khai thác hết tiềm năng từng khu vực. Do đó, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phối hợp.

Để tăng tốc trong quý cuối, UBND TP HCM vừa lập 3 tổ công tác giải ngân đầu tư công do 3 phó chủ tịch làm tổ trưởng. Các tổ sẽ giám sát, kiểm tra thực địa hiện trường công trình để chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ" đặc biệt với công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, thành phố đôn đốc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng phấn đấu giải ngân đạt 100% vốn, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm.

Viễn Thông