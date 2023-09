Kình ngư Trung Quốc thất vọng dù phá kỷ lục châu Á

Trung QuốcPan Zhanle phá kỷ lục châu Á lẫn Asiad khi giành HC vàng 100m tự do nam hôm qua 24/9.

Pan về nhất với thời gian 46 giây 97. Trước đó, kỷ lục châu Á do chính thần đồng bơi lội Trung Quốc này nắm giữ là 47 giây 43, còn kỷ lục Asiad của đồng hương Ning Zetao lập năm 2014 là 47 giây 70. Thành tích của Pan nhanh thứ năm trong lịch sử bơi thế giới.

Tuy nhiên, kình ngư 19 tuổi gây không hài lòng với thông số đạt được vì không thể phá kỷ lục thế giới. "Tôi nghĩ kết quả vừa rồi cũng bình thường", Pan nói sau buổi thi. "Tôi đã để mắt đến kỷ lục thế giới".

Kình ngư Pan Zhanle giành HC vàng bơi 100m tự do nam ở Asiad 19. Ảnh: Reuters

Kỷ lục thế giới 100m tự do nam hiện thuộc về kình ngư Romania David Popovici với 46 giây 86. Pan tiếc nuối vì chỉ kém 0,11 giây, đồng thời nhấn mạnh: "Kỷ lục châu Á không có gì phi thường cả. Nó là thứ tôi nên có".

Pan sinh năm 2004 tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang - nơi tổ chức Asiad 19. Anh nổi lên như một trong những VĐV bơi tự do giỏi nhất hiện tại. Trước HC vàng 100m tự do Asiad 19, Pan đã giành HC bạc thế giới nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam. Anh tự tin sẽ giúp Trung Quốc làm nên lịch sử ở 100m tự do tại Olympic Paris 2024.

Chiến thắng của Pan là điểm nhấn trong ngày khai mạc môn bơi Asiad 19 hôm qua, khi Trung Quốc phá ba kỷ lục châu Á, bảy kỷ lục Asiad. Đoàn thể thao Trung Quốc giành cả bảy HC vàng bơi, và 20 trong 31 HC vàng trên mọi đấu trường ngày thi đấu đầu tiên sau khai mạc.

Pan Zhanle (giữa) nhận HC vàng, bên cạnh HC bạc là đồng hương Wang Haoyu (trái) và HC đồng là VĐV Hàn Quốc Hwang Sun-woo (phải). Ảnh: Reuters

Đội bơi Trung Quốc hôm qua còn gây ấn tượng với thắng lợi của Wang Shun ở 200m cá nhân hỗn hợp nam - nội dung được xem là khó nhất khi phải kết hợp cả bốn kỹ năng bơi tự do, ếch, ngửa, bướm. Wang giành HC vàng với 1 phút 54 giây 62 để phá kỷ lục châu Á và Asiad. Đồng thời, anh trở thành người bơi nhanh thứ ba thế giới nội dung này sau hai huyền thoại Mỹ Michael Phelps và Ryan Lochte.

Môn bơi Asiad 19 diễn ra từ ngày 24/9 đến 29/9 tại Cung thể thao dưới nước Olympic Hàng Châu với 41 nội dung. Trung Quốc đặt mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn. Ở kỳ trước tại Jakarta, Indonesia, Trung Quốc giành 19 HC vàng như Nhật Bản, nhưng xếp nhì do giành 17 HC bạc, ít hơn đối thủ ba chiếc.

Hiếu Lương