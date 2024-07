Kình ngư Pháp phá kỷ lục 16 năm của Michael Phelps tại Olympic

VĐV Pháp 22 tuổi Leon Marchand giành HC vàng 400m hỗn hợp tại Olympic Paris 2024, đồng thời phá kỷ lục tồn tại 16 năm Michael Phelps ngay trước sự chứng kiến của huyền thoại Mỹ.

Tại Bắc Kinh 2008, Phelps về nhất 400m cá nhân hỗn hợp nam với kỷ lục Olympic là 4 phút 3 giây 84. Đây là một trong tám HC vàng của huyền thoại Mỹ tại Bắc Kinh 2008 và 23 HC vàng qua các lần dự Thế vận hội.

Sau 16 năm, tại Paris 2024, Marchand xô đổ cột mốc của Phelps với thành tích nhanh hơn gần 1 giây. Thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả tại nhà thi đấu đa năng trong nhà Paris La Defense Arena, kình ngư 22 tuổi thăng hoa, chạm đích đầu tiên với 4 phút 2 giây 95 để thiết lập kỷ lục Olympic.

Marchand đang vô đối ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp. Ảnh: AFP

Xếp sau là Tomoyuki Matsushita của Nhật Bản với 4 phút 8 giây 62, còn Carson Foster của Mỹ giành HC đồng với 4 phút 8 giây 66.

Thời gian 4 phút 3 giây 84 của Phelps tại Bắc Kinh 2008 cũng là kỷ lục thế giới, cho đến khi bị chính Marchand xô đổ với 4 phút 2 giây 50 tại giải vô địch thế giới năm 2023 ở Fukuoka, Nhật Bản.

Trong nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, VĐV thi đấu sử dụng cả bốn kiểu bơi theo thứ tự: bướm, ngửa, ếch, tự do. Tại Paris 2024, Marchand bơi nhanh hơn ở chặng bơi bướm (54 giây 32) và ếch (1 phút 7 giây 48) so với khi lập kỷ lục thế giới năm 2023 - lần lượt với 54 giây 66 và 1 phút 7 giây 64. Nhưng anh chậm hơn ở chặng ngửa và tự do, nên đạt thành tích kém hơn khoảng nửa giây.

So sánh hai màn trình diễn của Marchand với Phelps tại Olympic 2024 và 2008, Marchand nhanh hơn ở bơi bướm (54 giây 32 so với 54 giây 92), ếch (1 phút 7 giây 48 so với 1 phút 10 giây 56), và chậm hơn ở ngửa (1 phút 2 giây 44 so với 1 phút 1 giây 57), tự do (58 giây 71 so với 56 giây 79).

Đồ họa phần thi phá kỷ lục Olympic của Marchand Đồ họa phần thi phá kỷ lục Olympic của Marchand.

"Không có gì ngạc nhiên khi Marchand được so sánh với Phelps và được hướng dẫn bởi cùng HLV Mỹ Bob Bowman - người đã đồng hành trong suốt sự nghiệp của VĐV giành được nhiều huy chương nhất trong lịch sử Olympic", báo Tây Ban Nha Marca bình luận.

Đặc biệt hơn khi Marchand phá kỷ lục Olympic trước sự chứng kiến của chính Phelps - huyền thoại 39 tuổi dự Paris 2024 với tư cách là chuyên gia và bình luận viên cho đài Mỹ NBC. Sau đó, Phelps cũng xuống bục để chúc mừng hậu bối.

Marchand là con nhà nòi, với mẹ Celine Bonnet là thành viên tuyển bơi Pháp tham dự Olympic Barcelona 1992, và bố Xavier Marchand cũng tranh tài trên đường đua xanh tại Atlanta 1996 và Sydney 2000. Marchand giành HC vàng 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp tại Giải vô địch thế giới Budapest 2022, HC vàng 200m bướm, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp tại Fukuoka 2023.

HC vàng 400m cá nhân hỗn hợp nam tại Olympic Paris 2024 cũng đánh dấu huy chương Thế vận hội đầu tiên của Marchand. Tại Toyko 2020, anh cũng vào chung kết nội dung này, nhưng chỉ đứng thứ sáu với 4 phút 11 giây 16. Kình ngư 22 tuổi còn thi đấu ba nội dung tại Paris 2024, là 200m bướm, 200m ếch và 200m hỗn hợp cá nhân.

Hồng Duy