Kình ngư Mỹ Tiên giành vàng sau 13 HC bạc, đồng ở SEA Games

Thái LanVõ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh cùng giành HC vàng bơi tiếp sức hỗn hợp tại SEA Games 33.

Đội bơi đạt thông số 1 giờ 12 phút 18 giây, về đích nhanh hơn 35 giây so với đoàn Singapore ở nội dung 4x1.500m (tổng cộng 6 km) bơi ngoài trời sáng nay 20/12 tại bãi biển Jomtien ở tỉnh Chonburi. Nhờ đó, Mỹ Tiên, Huy Hoàng, Khả Nhi và Tuấn Anh đem về HC vàng thứ 87 cho Việt Nam tại SEA Games 33. Dù vậy, đoàn vẫn đang đứng thứ ba, sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91).

HC vàng này có ý nghĩa đặc biệt với Mỹ Tiên. Bởi trước đó, nữ kình ngư 20 tuổi đã giành 13 huy chương các loại, gồm 5 bạc, 8 đồng, nhưng chưa có vàng.

Từ trái sang: Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Nguyễn Huy Hoàng mừng HC vàng bơi marathon tiếp sức hỗn hợp 4x1.500m SEA Games 33 tại Chonburi, Thái Lan sáng 20/12/2025. Ảnh: Thành Đỗ

Mỹ Tiên sinh năm 2005 tại Tây Ninh, đã ba lần dự SEA Games. Lần đầu cách đây ba năm trên sân nhà, khi cô giành 2 HC bạc, một đồng ở các nội dung bơi 800m, 1.500m và 400m tự do. Kỳ trước ở Campuchia, cô giành thêm 2 HC đồng bơi 400m và 800m tự do.

Tại SEA Games 33, Mỹ Tiên còn tham dự thêm nhiều nội dung khác, từ bơi tự do, bơi marathon 10 km, đến bơi bướm và hỗn hợp cá nhân nữ. Điều đó giúp cô giành thêm 3 HC bạc, 5 đồng kỳ này. Cô là VĐV Việt Nam giành nhiều huy chương nhất đại hội lần này, nhưng vẫn khát vàng cho tới chiến tích sáng nay.

Trong các nội dung bơi cá nhân SEA Games, Mỹ Tiên đều thua Gan Ching Hwee (Singapore) hay Kamonchanok Kwanmuang (Thái Lan). Nhưng ở nội dung bơi marathon tiếp sức hỗn hợp, Mỹ Tiên thắng cả đội của Gan và Kamonchanok. Bởi Singapore chỉ đoạt HC bạc, còn Thái Lan giành HC đồng với kết quả 1 giờ 14 phút 27 giây.

Mỹ Tiên cũng gây nhiều chú ý tại SEA Games 33, đặc biệt là sau khi cô đoạt HC bạc bơi 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Sau khi cô vui vẻ nhận huy chương, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) Đinh Việt Hùng tới trao đổi nghiêm túc với Mỹ Tiên ngay dưới bục trao giải. Nữ kình ngư 20 tuổi bật khóc, rồi bước đi. Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, khi nhiều người không đồng tình với cách làm của ông Đinh Việt Hùng.

Mỹ Tiên có bạn trai là tuyển thủ bơi Phạm Thanh Bảo. Tại đại hội lần này, nam kình ngư 24 tuổi giành 2 HC vàng từ bơi 100m và 200m ếch, cùng một HC đồng 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam.

Các nội dung SEA Games sẽ kết thúc chiều nay, với trận chung kết cầu mây giữa Việt Nam và Malaysia lúc 13h30.

Xuân Bình