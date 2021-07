Kình ngư Huy Hoàng - lần đầu vượt vũ môn Olympic?

Bơi và điền kinh là hai môn Việt Nam góp mặt ở mọi kỳ Olympic từ năm 1988. Nhưng, các kình ngư Việt Nam chưa từng vượt qua vòng loại (heat) để góp mặt ở bán kết hoặc chung kết. Thành tích tốt nhất của bơi Việt Nam là vị trí thứ chín vòng heat của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, khi cô chỉ cách suất vào chung kết 0,31 giây.

Ánh Viên không được kỳ vọng nhiều ở Tokyo 2021, khi dự hai nội dung không phải sở trường là 200m và 800m tự do. Những thành tích của Ánh Viên gần đây ở nội dung này đều kém nhiều so với kỷ lục cá nhân, cũng như trình độ các VĐV Olympic.

Huy Hoàng nổi lên như cơ hội lớn nhất để bơi Việt Nam lần đầu qua vòng loại Olympic, khi anh giành chuẩn A để tới thẳng Olympic ở nội dung 800m và 1500m tự do. Kình ngư có biệt danh "Rái cá sông Gianh" cũng có chuẩn B ở 200m và 400m tự do. Anh sẽ đăng ký cả bốn nội dung này, và cũng là VĐV Việt Nam dự nhiều nội dung nhất lịch sử một kỳ Olympic.

*Thành tích của Huy Hoàng ở các nội dung bơi tự do

Cơ hội cho Huy Hoàng ở nội dung 200m và 400m tự do không cao, dù thành tích của anh đã được cải thiện đáng kể gần đây. Các nội dung này thi vào những ngày khác nhau, vì thế anh vẫn có thể dự cả bốn nội dung.

Ở nội dung 800m tự do, Huy Hoàng từng đoạt HC vàng Olympic trẻ 2018 ở Buenos Aires, Argentina, và lập kỷ lục quốc gia 7 phút 50,20 giây. Thành tích của anh đi xuống trong thời gian qua, chỉ còn trung bình 7 phút 55,68 giây trong ba giải gần nhất. Olympic 2016 không có nội dung này, còn tại giải thế giới 2019, suất cuối vượt qua vòng heat đạt 7 phút 48,12 giây. Để cạnh tranh suất vào chung kết nội dung này, Huy Hoàng gần như sẽ phải phá kỷ lục cá nhân. Nhưng, thành tích gần nhất của anh ở giải quốc gia ngày 19/10/2020 chỉ đạt 7 phút 57,17 giây.

Huy Hoàng cũng sẽ phải phá kỷ lục cá nhân mới có cơ hội vào chung kết 1500m tự do. Suất cuối vào chung kết nội dung này ở Rio 2016 đạt 14 phút 55,40 giây. Còn thành tích gần nhất của Huy Hoàng ở giải quốc gia chỉ là 15 phút 09,79 giây. Kết quả gần đây của anh có xu hướng giảm, trong khi các kình ngư khác ngày càng rút ngắn được thành tích.

Nhưng, giải quốc gia không phải thước đo phù hợp đánh giá khả năng thực sự của Huy Hoàng, khi anh chỉ cần đạt kết quả đủ giành HC vàng. Việc không thi đấu nhiều tháng trước đó vì Covid-19 cũng có thể ảnh hưởng đến anh.

Theo ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Huy Hoàng có cơ hội vào top 5 nội dung 800m và 1500m tự do. "Các HLV nói rằng nếu Huy Hoàng có khả năng đạt kết quả khoảng 14 phút 55 giây ở nội dung 1500m", ông Hùng nói với VnExpress. "Olympic 2021 và Asiad 2022 là hai giải đấu mà Huy Hoàng phấn đấu đạt kết quả tốt nhất có thể".

Ông Hùng cũng chỉ ra rằng việc kình ngư Trung Quốc Sun Yang (Tôn Dương) bị cấm thi đấu, cũng giúp Huy Hoàng loại bỏ được một đối thủ. "Rái cá sông Gianh" cũng mới 21 tuổi, và còn nhiều cơ hội tiến bộ, trong khi hầu hết kình ngư hàng đầu nội dung 800m và 1500m đã 26 tuổi.

Huy Hoàng sẽ ra quân ở vòng heat nội dung 400m tự do ngày 24/7, sau đó một ngày là 200m tự do. Đến ngày 27/7, Huy Hoàng bơi heat 800m, còn ngày 30/7 anh dự nội dung cuối 1500m. Tám kỳ thủ đứng đầu heat sẽ vào chung kết. Riêng nội dung 200m tự do, 16 kỳ thủ đứng đầu heat sẽ vào bán kết.