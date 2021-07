Kình ngư Ánh Viên - giấc mơ cuối ở Olympic?

10 năm kể từ khi ra mắt ở SEA Games 26, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ dự Olympic Tokyo mà lần đầu không phải là niềm hy vọng lớn nhất của đội bơi Việt Nam.

Có lẽ chưa bao giờ Ánh Viên bước vào một sân chơi lớn mà ít được nhắc tới như Olympic Tokyo, nơi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng hơn. Kể từ SEA Games 2011, đã tròn 10 năm Ánh Viên đại diện cho Việt Nam dự một Đại hội thể thao hay giải quốc tế. Kình ngư 25 tuổi đã đoạt 66 huy chương các loại, trong đó 44 HC vàng, 11 bạc và 11 đồng.

Cô thành công nhất ở SEA Games với 25 HC vàng, đứng thứ năm trong danh sách những VĐV thành công nhất lịch sử Đại hội. Kình ngư gốc Cần Thơ cũng từng vô địch châu Á, đoạt HC bạc FINA World Cup và HC đồng Asiad. Chỉ hai cấp độ cao nhất mà Ánh Viên chưa có huy chương, đó là giải giải vô địch thế giới và Olympic.

Ánh Viên thi đấu ở giải quốc gia tháng 10/2020. Ảnh: Đức Đồng.

Tuổi 25 của Ánh Viên không còn trẻ so với đỉnh cao của các kình ngư nữ. Tám VĐV vào chung kết 200m tự do nữ ở Rio 2016 có độ tuổi trung bình là 22,75. Đỉnh cao của kình ngư nữ có lẽ cũng rơi vào những năm đầu tuổi 20, còn Ánh Viên đã chuẩn bị bước vào nửa cuối của độ tuổi này.

Lần gần nhất Ánh Viên tạo ra kỷ lục cá nhân cũng từ năm 2017, khi cô 21 tuổi. Tại SEA Games 29 ở Kuala Lumpur, Malaysia, Ánh Viên lập năm kỷ lục cá nhân và cũng là kỷ lục quốc gia. Kể từ đó, "Tiểu tiên cá" chưa từng vượt qua giới hạn của bản thân.

Ánh Viên đến Tokyo 2021 bằng hai chuẩn B, nội dung 200m và 800m tự do. Ở 200m tự do, cô kiếm được suất cuối cùng với thành tích 2 phút 00,75 giây lập ở SEA Games 30, chỉ nhanh hơn chuẩn B 0,05 giây. Với 800m tự do, kết quả của Ánh Viên là 8 phút 48,65 giây, hơn chuẩn B 0,11 giây. Thành tích xét chuẩn của Ánh Viên ở hai nội dung này lần lượt đứng thứ 25 và 30 trong những VĐV dự Olympic 2021.

Ánh Viên đã đem về nhiều kỷ lục cho bơi Việt Nam, như huy chương đầu tiên tại Asiad ở Incheon 2014, hay HC vàng châu Á ở Tokyo 2016. Nếu muốn tiếp tục thành kình ngư Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng heat ở Olympic, Ánh Viên cần phá kỷ lục cá nhân.

Cơ hội của Ánh Viên ở 200m tự do cao hơn, khi nội dung này lấy 16 kình ngư vào bán kết. Ở Rio 2016 và giải thế giới 2019, thành tích qua heat lần lượt là 1 phút 57,74 giây và 1 phút 59,18 giây. Nếu đạt kết quả khoảng 1 phút 57 giây, Ánh Viên sẽ có hy vọng vào bán kết nội dung này. Nhưng, kỷ lục cá nhân của cô là 1 phút 58,82 giây lập ra đã từ tháng 6/2016.

*Thành tích của Ánh Viên so với kết quả qua vòng heat ở Olympic và VĐTG

Nội dung Gần nhất Trung bình ba giải gần nhất Kỷ lục cá nhân Qua heat Olympic 2016 Qua heat VĐTG 2019 200m tự do 2:05,12 (10/2020) 2:03,18 1:58,82 (6/2016) 1:57,74 1:59,18 800m tự do 9:00,85 (10/2020) 8:56,42 8:34,85 (6/2015) 8:25,55 8:29,70

Sở trường của Ánh Viên là thể thức bơi hỗn hợp, khi cô từng đứng thứ chín vòng heat nội dung 400m hỗn hợp ở Rio 2016. Nhưng nếu chỉ tập trung rèn kỹ thuật bơi tự do, cô có thể cải thiện được thành tích hay thậm chí vượt qua kỷ lục cá nhân. Ánh Viên dù sao vẫn còn nhiều cơ hội tranh huy chương ở những đấu trường vừa sức hơn như SEA Games 31 hay Asiad 2022.

Ánh Viên sẽ thi vòng loại 200m tự do lúc 17h ngày 27/7. Còn vòng loại 800m tự do đấu lúc 17h ngày 29/7, giờ Hà Nội.

Xuân Bình