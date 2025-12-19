Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 900 tỷ USD

Xuất nhập khẩu lần đầu vượt 900 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất, theo Bộ Công Thương.

Tại hội nghị tổng kết công tác của ngành công thương ngày 19/12, Thứ trưởng Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá tình hình thế giới tiếp tục có những biến động khó lường, gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Song hoạt động xuất nhập khẩu vẫn bứt phá mạnh mẽ, là điểm sáng của nền kinh tế.

Đến hết 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 883,7 tỷ USD. Dự kiến, số này có thể đạt 920 tỷ USD đến cuối năm 2025. Với kỷ lục mới này, Việt Nam sẽ vào nhóm 15 cường quốc thương mại toàn cầu - tạo bệ phóng mới cho tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt trên 470 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu liên tục 10 năm, từ năm 2016, góp phần tạo nguồn ngoại tệ ổn định, giảm áp lực lên tỷ giá và củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia.

Tuy nhiên, bà Thắng nhìn nhận hạn chế là hoạt động xuất khẩu phục hồi tăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững, FDI chiếm tỷ lệ lớn. Việt Nam còn phụ thuộc vào một số thị trường lớn, chịu áp lực điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ. Trong khi đó, phát triển thị trường trong nước và hoạt động thương mại điện tử còn hạn chế.

Thứ trưởng Công Thương Phan Thị Thắng trình bày báo cáo tại Hội nghị, ngày 19/12. Ảnh: VGP

Thực tế, xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng liên tục trong những năm qua. Từ cột mốc 100 tỷ USD vào 2009, tổng kim ngạch đã tăng 9 lần sau 16 năm. Số lượng mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng tăng nhanh chóng, từ 10 mặt hàng vào 2007 lên con số 36 hiện nay.

Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, trong đó, số thị trường đạt trên 1 tỷ USD tăng từ 27 vào 2013 lên 35 vào cuối năm ngoái.

Cùng với xuất nhập khẩu, các hoạt động sản xuất phục hồi mạnh mẽ trong năm qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 9,5%, mạnh hơn mức 8,2% của năm 2024. Việt Nam ký mới 4 hiệp định thương mại tự do (FTA), nâng tổng số FTA lên 17 hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thị trường trong nước tăng trưởng 9-10%, quy mô thị trường thương mại điện tử lần đầu vượt mốc 30 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí 32 thế giới về giá trị thương hiệu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại mục tiêu tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn tới. Ông yêu cầu ngành công thương phải đạt mức tăng trưởng trên 10%, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (xuất khẩu và tiêu dùng), thúc đẩy động lực tăng trưởng mới.

Về đa dạng hóa thị trường, Thủ tướng nói ngành công thương, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần chú ý các thị trường ngách, nghiên cứu các sản phẩm mà thị trường cần, không phải cái mà trong nước có.

Ngoài ra, ngành công thương cần rút bài học từ 12 dự án thua lỗ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Công Thương phải cùng các bộ ngành tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn nạn thuốc, thực phẩm giả đang làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Phương Dung