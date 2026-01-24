Kiểm soát đường huyết ngày Tết với máy đo liên tục 3P

Bữa ăn và nếp sinh hoạt ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro với người mắc tiểu đường, máy đo liên tục 3P giúp họ nắm được các thay đổi của đường huyết để chủ động điều chỉnh lối sống.

Bữa ăn truyền thống dịp Tết của người Việt thường gồm những món nhiều dầu mỡ, tinh bột, đường, đạm và ít chất xơ, như bánh chưng, bánh tét, thịt, chả giò, thịt đông, thịt kho tàu... Đồng thời, các gia đình thường chuẩn bị sẵn các loại mứt, bánh kẹo và nước ngọt, bia rượu. Bên cạnh đó, dịp Tết, lịch sinh hoạt thay đổi, mọi người ăn nhậu nhiều hơn và ít vận động hơn. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ đường huyết dao động mạnh. Trong khi đó, người bệnh dễ bỏ quên việc tự đo đường huyết thủ công khi bị cuốn vào các cuộc sum họp, di chuyển và tiếp khách.

Một mâm cỗ Tết đặc trưng tại miền Bắc. Ảnh: Bùi Thủy

Với cảm biến gắn trên da và dữ liệu truyền thẳng về ứng dụng FPT MediCare, máy đo đường huyết liên tục 3P giúp người bệnh theo dõi xu hướng đường huyết theo thời gian thực (cập nhật 3 phút một lần) qua biểu đồ trực quan, hiểu rõ tác động của từng bữa ăn, giấc ngủ hay hoạt động vận động để chủ động điều chỉnh kịp thời. Thay vì những con số rời rạc, người dùng có được "bức tranh toàn cảnh" về kiểm soát đường huyết mỗi ngày.

Máy đo đường huyết liên tục 3P là thiết bị y tế công nghệ cao do FPT phát triển, cho phép theo dõi chỉ số glucose liên tục 24 giờ mỗi ngày trong suốt 14 ngày mà không cần chích máu đầu ngón tay.

Người dùng xem chỉ số đường huyết thông qua app FPT Medicare. Ảnh: FPT

Nhằm đồng hành người bệnh theo dõi đường huyết một cách tiện lợi suốt dịp Tết, FPT - đơn vị phát triển bộ sản phẩm máy đo đường huyết liên tục 3P vừa triển khai chương trình bán hàng ưu đãi dịp Tết, kéo dài từ ngày 21/1 đến 4/2 với hai gói chính. Trong đó, "Gói trải nghiệm" áp dụng cho khách hàng mua một cảm biến 3P với giá 1,39 triệu đồng, tặng kèm một bộ truyền dữ liệu. Ưu đãi giúp người dùng tiết kiệm đến 890.000 đồng. "Gói đồng hành" dành cho khách hàng thân thiết, áp dụng khi mua từ hai cảm biến trở lên với mức giá ưu đãi 1,09 triệu đồng mỗi cảm biến, giúp tiết kiệm lên đến 600.000 đồng.

Người dùng tìm hiểu chương trình ưu đãi dịp Tết cho máy đo đường huyết liên tục 3P. Ảnh: FPT

Theo đại diện FPT, chương trình ưu đãi Tết cho máy đo đường huyết liên tục 3P không mang ý nghĩa khuyến mãi ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược dài hạn của đơn vị nhằm đưa công nghệ y tế hiện đại đến gần hơn với đời sống người Việt.

Đại diện FPT chia sẻ, mục tiêu của đơn vị không chỉ dừng lại ở việc cung cấp một thiết bị y tế, mà là xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi người bệnh có thể theo dõi, quản lý và chủ động điều chỉnh lối sống ngay trong sinh hoạt hàng ngày. "Giai đoạn cận Tết là thời điểm nhiều rủi ro với người bệnh tiểu đường, vì vậy chúng tôi mong muốn thông qua chương trình ưu đãi này, người bệnh có thêm công cụ để an tâm bước vào năm mới với sức khỏe ổn định hơn", vị đại diện nói.

Trong thời gian tới, FPT cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái FPT MediCare, phát triển thêm các tính năng hỗ trợ trên ứng dụng và nâng cao trải nghiệm người dùng, hướng tới mục tiêu đồng hành lâu dài cùng người bệnh tiểu đường trên hành trình sống chủ động, khoa học và an tâm hơn.

Kim Anh