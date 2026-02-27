Kịch tính đua thuyền trong Lễ cầu ngư cửa biển Thuận An

Sáng 27/2, làng Thai Dương Hạ ở phường Thuận An tổ chức lễ hội cầu ngư, cầu cho một năm mới ra khơi đánh bắt được nhiều cá, tôm. Cứ ba năm một lần, lễ hội cầu ngư được tổ chức ngày 10-11/1 âm lịch với các hoạt động như rước thành hoàng, tái hiện nghề đánh bắt thủy hải sản, đua ghe truyền thống.
Làng Thai Dương Hạ nằm bên cửa biển Thuận An do ngài Trương Thiều khai khẩn và truyền nghề đánh bắt cho dân trên đầm, phá và ngoài biển khơi. Người dân trong làng tôn thờ ngài là vị thành hoàng của làng.
Sau phần nghi lễ, 9 đội đua với hơn 200 tay chèo đến từ các phường, xã lân cận đã tranh tài giải đua ghe lễ hội cầu ngư do làng Thai Dương Hạ tổ chức. Theo luật của làng, con em sẽ không tham gia giải đua ghe, giải đua chỉ dành cho các tay chèo của các làng, phường bạn.
Trước lúc tranh tài giải, nhiều đội đua ghe làm lễ cúng ở vè tre trung tâm dựng lên trên phá Tam Giang. Vàng mã được các chủ ghe rải xuống phá sau khi thực hiện lễ cúng. Mỗi thuyền tham gia thi đấu sẽ có 12 tay chèo.
9 đội đua tranh tài quyết liệt ngay từ những mét nước đầu tiên khi lộn vè tre. Theo quy định, tổ chức 9 lượt đua, mỗi lượt các tay chèo phải hoàn thành hai vòng đua, quãng đường hơn 2 km dành cho cả nam và nữ.
Giải đua ghe trong lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ được xem là lớn nhất tỉnh về số tiền thưởng khi được nhiều kiều bào ủng hộ.
Các đội đua tranh tài quyết liệt nhất khi lộn vè. Những đội vung mái chèo trong thi đấu sẽ bị treo ghe, không cho thi đấu vòng tiếp theo. Hàng chục công an, bộ đội tham gia giữ an ninh trật tự giải đua.
Đội đua đến từ xã Quảng Điền bị chìm khi lộn về trung tâm.
Không kém cạnh các tay chèo nam, các tay chèo nữ đua tranh quyết liệt.
Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ trở thành một ngày hội sông nước khi ngư dân sống trên vùng đầm phá Tam Giang về theo dõi lễ hội và cổ vũ các tay chèo.
Các đội đua tham gia giải đều được ban tổ chức và các kiều bào về quê ăn Tết trao giải.
Các đội đua thuyền nam cạnh tranh gay cấn ở điểm quay đầu. Video: Võ Thạnh
Võ Thạnh