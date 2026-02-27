Kịch tính đua thuyền trong Lễ cầu ngư cửa biển Thuận An

Sáng 27/2, làng Thai Dương Hạ ở phường Thuận An tổ chức lễ hội cầu ngư, cầu cho một năm mới ra khơi đánh bắt được nhiều cá, tôm. Cứ ba năm một lần, lễ hội cầu ngư được tổ chức ngày 10-11/1 âm lịch với các hoạt động như rước thành hoàng, tái hiện nghề đánh bắt thủy hải sản, đua ghe truyền thống.

Làng Thai Dương Hạ nằm bên cửa biển Thuận An do ngài Trương Thiều khai khẩn và truyền nghề đánh bắt cho dân trên đầm, phá và ngoài biển khơi. Người dân trong làng tôn thờ ngài là vị thành hoàng của làng.