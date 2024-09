Khuyến cáo công dân Việt Nam không đến miền bắc Israel

Công dân Việt Nam tại Israel được khuyến cáo hạn chế đến các vùng không đảm bảo an ninh, nhất là miền bắc nước này, do căng thẳng leo thang.

Trong bối cảnh xung đột leo thang nguy hiểm, đại sứ quán Việt Nam tại Israel hôm nay khuyến cáo cộng đồng người Việt ở nước này cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại, hạn chế đến những vùng không đảm bảo an ninh và an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của Hezbollah, nhất là miền bắc Israel.

Người Việt trên khắp Israel, đặc biệt những người sinh sống tại các thành phố miền bắc, cần tuân thủ nghiêm quy định và hướng dẫn về biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động lên phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho bản thân và thân nhân.

Cộng đồng người Việt tại Israel cần thường xuyên giữ liên hệ với đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết thông tin về phương án bảo hộ công dân, người dân hãy liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân.

Lực lượng khẩn cấp Israel tại hiện trường sau đòn tấn công của Hezbollah vào quận Haifa ngày 22/9. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon trước đó ra thông báo khẩn, khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lebanon rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

Trong trường hợp bất khả kháng không thể rời đi, công dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến trên truyền thông, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Lebanon - Israel, khu vực phía nam thủ đô Beirut và khu vực phía bắc gần biên giới với Syria.

Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah diễn ra gần như hàng ngày sau khi xung đột tại Gaza bùng phát tháng 10/2023 và đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, chủ yếu là các tay súng ở Lebanon, cùng hàng chục binh sĩ Israel. Đụng độ cũng khiến hàng chục nghìn người dân ở hai bên biên giới phải rời bỏ nhà cửa.

Xung đột giữa hai bên tăng nhiệt khi Hezbollah tuần trước hứng chịu hai loạt vụ nổ thiết bị liên lạc, khiến ít nhất 39 người chết và hơn 3.000 người bị thương. Hezbollah và Iran cáo buộc Israel là thủ phạm, song Tel Aviv không phủ nhận hay thừa nhận.

Lực lượng Hezbollah đã phóng hàng trăm rocket và máy bay không người lái vào các thành phố miền bắc Israel, có nơi cách biên giới 50 km, trong ngày 22-23/9. Đây được cho là cuộc tấn công lớn nhất và sâu nhất vào lãnh thổ Israel mà Hezbollah thực hiện trong gần một năm qua.

Israel ngày 23/9 mở đợt tấn công nhắm vào hơn 1.600 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon, khiến ít nhất 492 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ nhỏ và phụ nữ, và hơn 1.600 người bị thương. Sau đòn tập kích, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu người dân Lebanon tránh xa nguy hiểm, đồng thời tuyên bố Tel Aviv "không ngồi im chờ bị đe dọa" mà sẽ "phủ đầu trước".

Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, công dân liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel +972 50 818 6116 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân +84 981 84 84 84.

Huyền Lê (Theo TTXVN)