'Khu nghỉ dưỡng' cho máy bay lánh nạn chiến sự Trung Đông

Hãng hàng không Qatar Airways chuyển 20 máy bay đến sân bay Teruel, Tây Ban Nha, để bảo quản trong bối cảnh lịch trình bay bị cắt giảm do các hạn chế về không phận tại Trung Đông.

Sân bay Teruel, nằm ở miền Đông Tây Ban Nha, cách Qatar hơn 4.800 km, là trung tâm bảo dưỡng và lưu trữ máy bay lớn nhất châu Âu. Cơ sở này được ví như một "trạm dừng nghỉ" quy mô lớn dành cho các dòng phi cơ dân dụng trên thế giới.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, tính đến cuối tháng 3, khoảng 20 máy bay của Qatar Airways được điều chuyển tới sân bay Teruel. Đại diện Qatar Airways cho biết đây là biện pháp tạm thời nhằm bảo vệ tài sản và tối ưu hóa chi phí khi lịch trình bay tại khu vực Trung Đông bị cắt giảm mạnh. Do các gián đoạn nằm ngoài tầm kiểm soát và hạn chế về không phận, hãng buộc phải đưa phi đội đến các địa điểm lưu trữ an toàn ngoài khu vực.

Sân bay Teruel nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Không chỉ Qatar Airways, nhiều hãng hàng không lớn tại Trung Đông đang cân nhắc đưa máy bay tới Teruel khi rủi ro về nguồn cung nhiên liệu và an toàn bay gia tăng do xung đột.

Sân bay Teruel nổi tiếng là cơ sở chuyên sửa chữa và trang bị lại cho phi cơ. Nơi đây từng chứa khoảng 140 máy bay từ khắp nơi trên thế giới trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19.

Vị trí của sân bay được lựa chọn dựa trên các yếu tố địa lý và khí hậu đặc thù. Khí hậu miền Đông Tây Ban Nha khô ráo, độ ẩm thấp, ngăn tình trạng rỉ sét và hư hỏng linh kiện điện tử của máy bay khi dừng hoạt động trong thời gian dài.

Sân bay giữ vị trí chiến lược khi nằm giữa các thành phố lớn là Valencia và Madrid, gần Barcelona, thuận tiện cho việc di chuyển đội ngũ kỹ thuật. Không gian rộng lớn cho phép sân bay tiếp nhận đồng thời hàng chục dòng máy bay thân rộng.

Ông Alejandro Ibrahim, Tổng giám đốc Teruel Airport, cho biết trong bối cảnh biến động, nhiều hãng hàng không đang rà soát lại đội bay và tìm kiếm những địa điểm lưu trú an toàn, ổn định hơn.

"Châu Âu là khu vực đáp ứng tốt các yêu cầu này", ông Ibrahim nhận định.

20 máy bay của Qatar Airway lánh nạn tại sân bay Teruel do căng thẳng khu vực Trung Đông. Ảnh: Reuters

Năm 2026, chính quyền vùng Aragon đã phê duyệt ngân sách hơn 46 triệu euro để nâng cấp sân bay Teruel. Một nhà ga mới dự kiến khai trương vào mùa hè năm nay, gấp đôi diện tích hiện tại, phục vụ cho các phòng thí nghiệm đổi mới và văn phòng công nghệ.

Sân bay đang hoàn thiện nhà ga khí cầu chiến lược lớn nhất châu Âu và mở rộng bãi đỗ Phase V để tăng công suất.

"Teruel đang dần chuyển mình từ một trung tâm bảo dưỡng thuần túy thành một 'thành phố hàng không', dẫn đầu về công nghệ hydro và tái chế vật liệu bền vững," ông Ibrahim nói.

Dù mang lại nguồn thu từ dịch vụ lưu trữ, ban quản lý sân bay Teruel cho hay vẫn ưu tiên các hợp đồng bảo dưỡng định kỳ hơn là lưu kho dài hạn. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của sân bay chỉ thực sự khởi sắc khi các máy bay được quay lại bầu trời.

Một máy bay của Qatar Airways đang hạ cánh tại sân bay Teruel trong bối cảnh xung đột. Ảnh: Reuters

Về phía Qatar Airways, hãng cho biết sẽ khôi phục lịch trình bay đầy đủ ngay khi Cơ quan Hàng không Dân dụng Qatar thông báo không phận an toàn trở lại. Hiện, dàn máy bay trị giá hàng tỷ USD vẫn đang nằm tại vùng Aragon, chờ đợi ngày xung đột khu vực hạ nhiệt.

Mai Phương (Theo Reuters, DM, Euro News)