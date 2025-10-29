Khu đô thị Ciputra có nhà ở xã hội gần 2 ha cho chiến sĩ công an

UBND TP Hà Nội vừa giao gần 2 ha đất trong khu đô thị Ciputra cho liên danh UDIC để xây nhà ở xã hội cho chiến sĩ công an.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Thái Nam Land - đại diện liên danh chủ đầu tư với Tổng công ty UDIC, được giao gần 2 ha đất tại phường Phú Thượng. Ô đất có ký hiệu IA25 thuộc quỹ đất 20% khu đô thị Nam Thăng Long (tên thương mại Ciputra) được quy hoạch làm dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an.

Trong tổng diện tích được giao, hơn 1,4 ha được miễn tiền sử dụng đất để xây khu nhà xã hội, và 3.600 m2 phát triển nhà ở thương mại. Diện tích này sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất để tính tiền sử dụng.

Được thành lập vào 2023, Thái Nam Land hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Họ hiện sở hữu tòa văn phòng Thái Nam Building tại ngã tư Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy.

Còn Tổng công ty UDIC được biết đến là "ông lớn" ngành xây dựng, đầu tư đa phân khúc từ khu đô thị, chung cư, hạ tầng giao thông đến văn phòng, trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp này đứng sau hàng loạt khu đô thị lớn ở trung tâm Hà Nội như Ciputra, khu đô thị Yên Hòa, Trung Yên, Nghĩa Đô, Hạ Đình... Tổng công ty được thành lập từ năm 2004, vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng.

Tại quyết định, thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn UDIC và nhà đầu tư liên quan thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nhà ở cao tầng để bán tại lô đất IA25.

Một góc khu đô thị Ciputra nhìn từ trên cao. Ảnh: Kita

Trước đó, Hà Nội cũng giao hơn 1,6 ha đất đợt 1 tại phường Phú Thượng, đối diện khu đô thị Ciputra cho liên danh Tây Hà Nội - Nam Sơn Invest để làm dự án nhà xã hội cho chiến sĩ công an.

Tại hội nghị về phát triển nhà ở hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết 45.000 cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu về nhà ở xã hội, trong đó Hà Nội là 18.500 và TP HCM 6.500.

Do nhu cầu lớn, Bộ đã làm việc với hai thành phố này để thống nhất phương án. Đồng thời, Bộ cũng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong công an nhân dân và văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm nay, thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, thành phố có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.

Ngọc Diễm