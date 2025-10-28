Hà Nội giao đất gần Ciputra xây nhà ở xã hội cho chiến sĩ công an

Hơn 1,6 ha đất tại phường Phú Thượng được giao đợt 1 cho doanh nghiệp để thực hiện dự án nhà xã hội cho chiến sĩ công an.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 1 tại phường Phú Thượng cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Tây Hà Nội, đại diện liên danh với Công ty cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest.

Công ty Đô thị Tây Hà Nội mới thành lập vào tháng 6 năm nay, ngành nghề chính là đầu tư, kinh doanh bất động sản. Còn Nam Sơn Invest đã hoạt động hơn 4 năm, được biết đến là chủ đầu tư hai dự án bất động sản tại Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ gồm CentreVille Lương Sơn và 9 DownTown Lương Sơn.

Theo quyết định, khu đất được giao đợt 1 rộng hơn 1,6 ha, nằm trong dự án nhà xã hội cho chiến sĩ công an tại khu đất X1, phường Phú Thượng (2,1 ha). Dự án này nằm giáp tuyến đường nối vành đai 2 và 3, đối diện khu đô thị Ciputra.

Trong diện tích hơn 1,6 ha, gần 9.000 m2 sẽ được miễn tiền sử dụng đất để xây khu nhà xã hội. Khoảng 1.760 m2 xây nhà ở thương mại sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất để tính tiền sử dụng.

Khu này còn bố trí hơn 5.600 m2 dành để mở đường theo quy hoạch cùng lối vào dự án. Diện tích này sau khi chủ đầu tư xây dựng xong sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.

UBND thành phố giao nhà đầu tư và phường Phú Thượng đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích hơn 6.800 m2 còn lại.

Một số tòa chung cư tại trung tâm Hà Nội. Ảnh: Duy Hưng

Tại hội nghị về phát triển nhà ở hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết 45.000 cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu về nhà ở xã hội, trong đó Hà Nội là 18.500 và TP HCM 6.500.

Do nhu cầu lớn, Bộ Công an đã làm việc với hai thành phố này để thống nhất phương án. Đồng thời, Bộ cũng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong công an nhân dân và văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm nay, thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, thành phố có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.

Ngọc Diễm