Không khí nhộn nhịp tại Vietnam Mobility Show 2025 ngày thứ hai

Video: Mai Anh, Ngọc Điệp
Trong ngày thứ hai của Vietnam Mobility Show 2025, không khí tại khu triển lãm trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn lượt khách đổ về tham quan và trải nghiệm. Dòng người liên tục di chuyển giữa các khu trưng bày, lái thử cho tới khu Motorsport và các không gian giải trí. Bên cạnh việc xem xe, khách tham quan còn tham gia nhiều hoạt động tương tác như trò chơi, trải nghiệm công nghệ, bốc thăm trúng thưởng hay khu vui chơi dành cho gia đình.
Khách tham quan trải nghiệm các mẫu xe tùy chỉnh đặc biệt cho mục đích drift tại khu vực Motorsport ở triển lãm, nơi trưng bày các xe đua được độ lại với khung gầm gia cố, động cơ nâng cấp và hệ thống an toàn chuyên dụng, phục vụ các pha lái xe thể thao.
Khách tham quan còn được tiếp cận trực tiếp khoang lái, tìm hiểu cấu hình kỹ thuật và cách vận hành của các mẫu xe drift chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật. Ảnh: Tiến Dũng
Trong ngày thứ hai của Vietnam Mobility Show 2025, không khí tại khu triển lãm trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn lượt khách đổ về tham quan và trải nghiệm. Dòng người liên tục di chuyển giữa các khu trưng bày, lái thử cho tới khu Motorsport và các không gian giải trí. Bên cạnh việc xem xe, khách tham quan còn tham gia nhiều hoạt động tương tác như trò chơi, trải nghiệm công nghệ, bốc thăm trúng thưởng hay khu vui chơi dành cho gia đình.
Khách tham quan trải nghiệm các mẫu xe tùy chỉnh đặc biệt cho mục đích drift tại khu vực Motorsport ở triển lãm, nơi trưng bày các xe đua được độ lại với khung gầm gia cố, động cơ nâng cấp và hệ thống an toàn chuyên dụng, phục vụ các pha lái xe thể thao.
Khách tham quan còn được tiếp cận trực tiếp khoang lái, tìm hiểu cấu hình kỹ thuật và cách vận hành của các mẫu xe drift chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật. Ảnh: Tiến Dũng
Các gia đình, nhóm bạn ngồi nghỉ, trò chuyện tại khu vực Motorsports của triển lãm, tận dụng không gian rộng để dựng ghế xếp, ăn uống và theo dõi các hoạt động trình diễn xe.
Khu vực này cũng trưng bày nhiều mẫu xe độ với thiết kế và cấu hình kỹ thuật độc lạ, thu hút người xem dừng lại chụp ảnh và tìm hiểu. Ảnh: Tiến Dũng
Các gia đình, nhóm bạn ngồi nghỉ, trò chuyện tại khu vực Motorsports của triển lãm, tận dụng không gian rộng để dựng ghế xếp, ăn uống và theo dõi các hoạt động trình diễn xe.
Khu vực này cũng trưng bày nhiều mẫu xe độ với thiết kế và cấu hình kỹ thuật độc lạ, thu hút người xem dừng lại chụp ảnh và tìm hiểu. Ảnh: Tiến Dũng
Một em nhỏ hào hứng ngồi vào khoang lái của xe drift, trực tiếp cầm vô-lăng, khám phá không gian buồng lái với ghế đua, khung chống lật và dây đai an toàn chuyên dụng. Ảnh: Minh Quân
Một em nhỏ hào hứng ngồi vào khoang lái của xe drift, trực tiếp cầm vô-lăng, khám phá không gian buồng lái với ghế đua, khung chống lật và dây đai an toàn chuyên dụng. Ảnh: Minh Quân
Khách tham quan thử sức với bộ môn pickleball tại gian hàng Hyundai, nơi các hoạt động thể thao được kết hợp cùng trưng bày xe để tăng tính trải nghiệm và tạo điểm nhấn giải trí cho khách đến tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Giang
Khách tham quan thử sức với bộ môn pickleball tại gian hàng Hyundai, nơi các hoạt động thể thao được kết hợp cùng trưng bày xe để tăng tính trải nghiệm và tạo điểm nhấn giải trí cho khách đến tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Giang
Một em nhỏ hào hứng chơi cùng chú chó robot tại khu trưng bày Omoda & Jaecoo, nơi hãng mang tới các mẫu xe sắp ra mắt và những dòng xe đang phân phối. Bên cạnh việc xem xe, khách tham quan còn được hòa mình vào không gian mang phong cách sống đương đại, với nhiều hoạt động trải nghiệm và tương tác. Ảnh: Hoàng Giang
Một em nhỏ hào hứng chơi cùng chú chó robot tại khu trưng bày Omoda & Jaecoo, nơi hãng mang tới các mẫu xe sắp ra mắt và những dòng xe đang phân phối. Bên cạnh việc xem xe, khách tham quan còn được hòa mình vào không gian mang phong cách sống đương đại, với nhiều hoạt động trải nghiệm và tương tác. Ảnh: Hoàng Giang
Khách tham quan trải nghiệm workshop cá nhân hóa nước hoa ôtô tại sự kiện. Tại đây, mỗi người có thể ngửi thử tinh dầu, lựa chọn mùi yêu thích và phối hương theo những công thức đơn giản. Hàng trăm lượt khách tham quan đã tự tay pha chế chai nước hoa mini. Ảnh: Hồ Tân
Khách tham quan trải nghiệm workshop cá nhân hóa nước hoa ôtô tại sự kiện. Tại đây, mỗi người có thể ngửi thử tinh dầu, lựa chọn mùi yêu thích và phối hương theo những công thức đơn giản. Hàng trăm lượt khách tham quan đã tự tay pha chế chai nước hoa mini. Ảnh: Hồ Tân
Em nhỏ trải nghiệm hoạt động bốc thăm trúng thưởng tại khu vực của Tasco Auto. Đây là một trong những hoạt động tương tác được nhiều hãng triển khai để thu hút khách tham quan, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh: Hoàng Giang
Em nhỏ trải nghiệm hoạt động bốc thăm trúng thưởng tại khu vực của Tasco Auto. Đây là một trong những hoạt động tương tác được nhiều hãng triển khai để thu hút khách tham quan, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh: Hoàng Giang
Sự kiện có nhiều hoạt động dành cho cả gia đình, trong đó khu vui chơi cho trẻ em với trò câu cá, tô màu và các trò chơi tương tác thu hút nhiều phụ huynh và em nhỏ tham gia. Ảnh: Hoàng Giang
Sự kiện có nhiều hoạt động dành cho cả gia đình, trong đó khu vui chơi cho trẻ em với trò câu cá, tô màu và các trò chơi tương tác thu hút nhiều phụ huynh và em nhỏ tham gia. Ảnh: Hoàng Giang
Khu đăng ký lái thử của từng hãng xe thu hút nhiều lượt tham gia trong suốt thời gian triển lãm. Các nhân viên tư vấn hoạt động liên tục để hướng dẫn khách tham quan đăng ký, lựa chọn mẫu xe và khung giờ trải nghiệm. Ảnh: Lương Dũng
Khu đăng ký lái thử của từng hãng xe thu hút nhiều lượt tham gia trong suốt thời gian triển lãm. Các nhân viên tư vấn hoạt động liên tục để hướng dẫn khách tham quan đăng ký, lựa chọn mẫu xe và khung giờ trải nghiệm. Ảnh: Lương Dũng
Khách tham quan trải nghiệm những mẫu xe độc lạ tại triển lãm, trong đó có BMW Isetta - xe cỡ nhỏ mang thiết kế cổ điển với cửa mở phía trước, thu hút nhiều người dừng lại chụp ảnh và tìm hiểu. Ảnh: Minh Quân
Triển lãm VnMS 2025 cũng quy tụ hàng loạt hãng phụ tùng, phụ kiện, chăm sóc xe. Triển lãm mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Ngoài các khu trưng bày xe, lái thử, các hoạt động bên lề cho gia đình, trẻ em cũng sẵn sàng đón khách, như giải chạy miễn phí Carlympic, sân chơi vận động an toàn Hismart Kids Challenge cho trẻ em, workshop tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - Thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em.
Khách tham quan trải nghiệm những mẫu xe độc lạ tại triển lãm, trong đó có BMW Isetta - xe cỡ nhỏ mang thiết kế cổ điển với cửa mở phía trước, thu hút nhiều người dừng lại chụp ảnh và tìm hiểu. Ảnh: Minh Quân
Triển lãm VnMS 2025 cũng quy tụ hàng loạt hãng phụ tùng, phụ kiện, chăm sóc xe. Triển lãm mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Ngoài các khu trưng bày xe, lái thử, các hoạt động bên lề cho gia đình, trẻ em cũng sẵn sàng đón khách, như giải chạy miễn phí Carlympic, sân chơi vận động an toàn Hismart Kids Challenge cho trẻ em, workshop tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - Thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em.
Hồ Tân