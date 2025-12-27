Không khí nhộn nhịp tại Vietnam Mobility Show 2025 ngày thứ hai

Trong ngày thứ hai của Vietnam Mobility Show 2025, không khí tại khu triển lãm trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn lượt khách đổ về tham quan và trải nghiệm. Dòng người liên tục di chuyển giữa các khu trưng bày, lái thử cho tới khu Motorsport và các không gian giải trí. Bên cạnh việc xem xe, khách tham quan còn tham gia nhiều hoạt động tương tác như trò chơi, trải nghiệm công nghệ, bốc thăm trúng thưởng hay khu vui chơi dành cho gia đình.

Khách tham quan trải nghiệm các mẫu xe tùy chỉnh đặc biệt cho mục đích drift tại khu vực Motorsport ở triển lãm, nơi trưng bày các xe đua được độ lại với khung gầm gia cố, động cơ nâng cấp và hệ thống an toàn chuyên dụng, phục vụ các pha lái xe thể thao.

Khách tham quan còn được tiếp cận trực tiếp khoang lái, tìm hiểu cấu hình kỹ thuật và cách vận hành của các mẫu xe drift chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật. Ảnh: Tiến Dũng