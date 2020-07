Từng không gian sống bên trong đại đô thị đều được thiết kế thân thiện với môi trường. Trong đó, mảng cây xanh bao bọc quanh nhà hứa hẹn trở thành nơi thư giãn của tổ ấm. Mỗi không gian sống vừa là chốn an cư, vừa là nơi nghỉ dưỡng của gia đình trẻ.



“Phong cách vườn Nhật Bản mang đặc trưng riêng, góp phần tạo dựng chốn an cư yên ả cho những ngôi nhà hiện đại. Tại dự án, khu vườn Nhật Zen Garden, công viên cảnh quan, công viên trung tâm tại Stella Mega City đều là nơi cân bằng cuộc sống với không gian sinh thái tĩnh lặng cho cư dân”, đại diện đơn vị thiết kế Transform Architecture lý giải.



Theo đơn vị thiết kế, khi phát triển dự án, các kiến trúc sư lấy con người làm trọng tâm. Do đó dự án sở hữu ‘vóc dáng’ hiện đại nhưng vẫn giữ ‘cốt cách’ truyền thống của miền Tây sông nước khi tôn trọng thiên nhiên, đưa thiên nhiên hài hòa trong cộng đồng.