Với sự hợp tác cùng công ty thiết kế xây dựng ADU (Hàn Quốc) - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, The Dragon Castle Hạ Long mang 4 yếu tố quan trọng của một dự án căn hộ chuẩn Hàn, đó là: môi trường sống tốt, đa dạng tiện ích, tiềm năng tăng giá trị và an ninh. Lý giải về nguyên nhân lựa chọn tiêu chuẩn Hàn Quốc thay vì các quốc gia khác, đại diện chủ đầu tư cho rằng, xứ sở kim chi vốn có bề dày lịch sử về xây dựng lối sống trong căn hộ chung cư.



“Số căn hộ chiếm hơn một nửa số nhà tại Hàn Quốc, theo khảo sát thì cứ một trong 5 người ở Hàn Quốc là sống trong căn hộ. Đặc biệt, các tiêu chuẩn phát triển dòng nhà ở này tại đây khá cao so với thế giới”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.



Nhận xét về những ưu thế của The Dragon Castle Hạ Long, ông Hyunjin Han - Giám đốc ADU chia sẻ, dự án nằm nép mình giữa biển và núi – vốn là hai địa thế độc đáo của Hạ Long. Bởi vậy đơn vị thiết kế đã chọn cách sắp xếp sao cho khung cảnh thiên nhiên được mở ra rộng nhất, với các tuyến đường di chuyển an toàn, quảng trường trung tâm không có xe ôtô di chuyển.



“Bố cục toàn khu có vẻ như nhóm gọn lại với nhau, nhưng thực sự lại giúp đón ánh sáng và gió tự nhiên. Chúng tôi đã dành thời gian nghiên cứu rất kỹ nhu cầu của cư dân và xem xét, soi chiếu ở các nền văn hóa, cộng đồng khác nhau để từ đó đem đến một thiết kế tạo nên môi trường bền vững, gắn kết các mối quan hệ”, ông Han nói.