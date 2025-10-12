Không có người sống sót trong vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết 16 người đã chết trong vụ nổ tại công ty sản xuất thuốc nổ quân sự Accurate Energetic Systems ở bang Tennessee hôm 10/10.

Chris Davis, cảnh sát trưởng hạt Humphreys ở bang Tennessee của Mỹ, ngày 11/10 thông báo lực lượng cứu nạn không tìm thấy người sống sót nào trong vụ nổ tại nhà máy của công ty Accurate Energetic Systems (AES) trước đó một ngày.

Theo giới chức địa phương, tổng cộng 16 người đã thiệt mạng trong sự việc và các chuyên gia xét nghiệm ADN đang có mặt ở hiện trường để nhận dạng hài cốt.

Nhà máy thuốc nổ của Accurate Energetic Systems trước và sau vụ nổ ngày 10/10. Ảnh: Reuters

Chưa rõ nguyên nhân của sự cố, các điều tra viên đang rà soát từng khu vực tại hiện trường để tìm kiếm dấu vết. Theo ông Davis, quá trình thu thập chứng cứ để xác định có hành vi phạm tội hay không sẽ mất từ vài ngày đến nhiều tháng. "Công việc đó không giống như xử lý một vụ tai nạn hay hậu quả của trận lốc xoáy", ông nói.

Khoảng 300 nhân viên ứng phó tình trạng khẩn cấp phải làm việc chậm rãi để xử lý vật liệu nổ vẫn còn nguy cơ kích hoạt. Guy McCormick, giám sát viên của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ (ATF), nói rằng các chuyên gia chất nổ cũng làm mọi cách để đảm bảo an toàn tại hiện trường cho nhóm điều tra viên.

Vụ nổ sáng 10/10 đã san phẳng nhà máy của AES và dẫn tới những đám cháy lớn. Một số nhân chứng cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ từ khoảng cách nhiều km.

Nổ nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ, ít nhất 19 người mất tích Hiện trường vụ nổ nhà máy thuốc nổ quân sự ở McEwen, bang Tennesee, Mỹ, ngày 10/10. Video: AFP

AES nhận được nhiều hợp đồng bán vũ khí cho Lầu Năm Góc, chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt sản phẩm cho hải quân và lục quân, trong đó có thuốc nổ đóng gói sẵn, mìn định hướng, liều nổ phá cửa...

Tổ hợp nhà máy của AES được đặt trên khu vực rộng 526 hecta, với 8 công trình chứa dây chuyền sản xuất, lưu trữ, nghiên cứu và thử nghiệm thuốc nổ. Nhà máy nằm trong khu vực hẻo lánh ở miền trung bang Tennessee, là nguồn kinh tế quan trọng trong khu vực giữa sông Tennessee và thủ phủ Nashville.

Doanh nghiệp này khẳng định luôn "tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn và an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ".

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Lao động (OSHA) cho biết AES hồi năm 2019 phải nộp phạt một khoản tiền nhỏ vì "vi phạm chính sách bảo vệ người lao động khỏi tiếp xúc với hóa chất độc hại, bức xạ và các chất gây kích ứng khác".

Xe cứu hỏa gần hiện trường vụ nổ tại nhà máy AES ở hạt Humphreys, bang Tennessee, Mỹ ngày 10/10. Ảnh: AP

Năm 2014, vụ nổ xảy ra tại cơ sở chế tạo đạn dược của AES đã khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương. Nguyên nhân là một nhân viên nhà máy sử dụng thiết bị không phù hợp trong quá trình chế tạo thùng thuốc súng.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Reuters)