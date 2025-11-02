Khôi phục đường bay quốc tế ở Vân Đồn

Quảng NinhChuyến bay từ Thâm Quyến (Trung Quốc) hạ cánh xuống Quảng Ninh đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế đầu tiên sau đại dịch tại sân bay Vân Đồn.

Đây là chuyến bay charter chở đoàn khách quốc tế 147 người từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến) đã đáp xuống sân bay Vân Đồn lúc 20h01 ngày 1/11.

Theo kế hoạch, chuyến bay Thâm Quyến - Vân Đồn sẽ được khai thác 6 ngày trong tháng 11. Với thời gian bay khoảng hai giờ, chặng bay giúp rút ngắn hành trình giữa Quảng Ninh và vùng Hoa Nam, mở rộng cơ hội hợp tác du lịch, đầu tư, thương mại giữa hai địa phương.

Tàu bay Boeing 737-800, đưa đoàn khách quốc tế từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đáp sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), tối 1/11. Ảnh: Xuân Hương

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết việc khôi phục tuyến bay với Thâm Quyến là bước đi chiến lược nhằm thu hút phân khúc khách trung và cao cấp. Việc này cũng diễn ra đúng thời điểm Quảng Ninh phát động chiến dịch kích cầu du lịch cuối 2025, với mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế.

Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư theo tiêu chuẩn 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), khai thác thương mại từ năm 2018. Sân bay này có công suất 2,5 triệu lượt khách mỗi năm, hướng tới 20 triệu vào 2050.

Theo kế hoạch, tháng 1 và 2/2026, sân bay Vân Đồn sẽ tiếp tục khai thác các chuyến charter từ Cheongju (Hàn Quốc), và nghiên cứu mở thêm các đường bay quốc tế khác.

Lê Tân