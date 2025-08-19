Khởi công, khánh thành 250 công trình trên cả nước

8h00 Điểm cầu chính tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia - Hà Nội

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội. Các điểm cầu chính khác đặt tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị).

Các điểm cầu chính phía nam được đặt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (TP HCM); cầu Rạch Miễu 2 (tỉnh Đồng Tháp) và công trường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (tỉnh Cà Mau).

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời 250 công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trung tâm triển lãm Quốc gia, nơi diễn ra điểm cầu chính. Ảnh: Giang Huy

Theo Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn, cả nước có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án khánh thành, 161 công trình khởi công.

Trong 250 công trình có 59 dự án hạ tầng giao thông; 44 công trình dân dụng, đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 công trình nhà ở xã hội. Nguồn vốn nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Tuấn khẳng định việc khánh thành, khởi công đồng loạt công trình có quy mô lớn sẽ góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.