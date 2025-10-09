Khởi công dự án metro đi ngầm qua phố cổ Hà Nội

Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài gần 11 km với gần 9 km đi ngầm qua khu phố cổ, được khởi công sáng 9/10.

Lễ khởi công diễn ra tại Depot Xuân Đỉnh do UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Tuyến metro số 2 dài 10,9 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm, có 10 ga (2 ga trên cao và 8 ga ngầm), chạy qua các tuyến phố Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào... Các nhà ga chính gồm C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao Đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.

Tuyến sử dụng 10 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa, tốc độ thiết kế đạt 110 km/giờ đoạn trên cao và 80 km/giờ khi đi ngầm. Dự án đi qua 7 phường Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Phối cảnh ga ngầm C9 - Hoàn Kiếm. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Depot Xuân Đỉnh rộng 11,3 ha, là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo vận hành và được quy hoạch theo mô hình đô thị định hướng giao thông (TOD). Đây sẽ là điểm TOD thí điểm đầu tiên của Hà Nội, kết hợp trung chuyển, thương mại, dịch vụ và nhà ở hỗn hợp, tạo cực tăng trưởng mới phía Bắc thành phố.

Ga ngầm C9 - Hồ Hoàn Kiếm có 4 tầng, kết nối trực tiếp với không gian ngầm 3 tầng của Quảng trường - Công viên phía Đông hồ, định hướng trở thành mô hình TOD lõi trung tâm, kết hợp giao thông ngầm, không gian công cộng và di sản đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách Hà Nội. Dự kiến hoàn thành và khai thác vào năm 2029.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo giữ vai trò then chốt trong mạng lưới 15 tuyến metro của Thủ đô. Tuyến kết nối trung tâm chính trị Ba Đình, lõi lịch sử Hoàn Kiếm với khu phát triển mới phía Bắc, đồng thời liên thông với các tuyến số 1, 3 và 5 trong tương lai.

Ở giai đoạn tiếp theo, tuyến sẽ được kéo dài đến sân bay quốc tế Nội Bài, hình thành trục giao thông công cộng xương sống, thúc đẩy giao thương, du lịch và tăng trưởng kinh tế Hà Nội.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Hà Nội dự kiến hoàn thành 8 tuyến và đoạn tuyến metro, tổng chiều dài khoảng 130 km, gồm hơn 92 km cầu cạn và gần 38 km đi ngầm. Khi toàn mạng lưới vận hành, hệ thống metro sẽ đáp ứng 25-30% nhu cầu vận tải công cộng, tương đương khoảng 3 triệu lượt khách mỗi ngày, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, trung hòa carbon.

Võ Hải