Khởi công cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng

Cầu Trần Hưng Đạo dài hơn 4 km, rộng 40 m, tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027 để giảm tải giao thông trung tâm và kết nối khu Đông Hà Nội.

Chiều 9/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo - một trong 8 công trình trọng điểm được khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Cầu Trần Hưng Đạo dài khoảng 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm), điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn (Long Biên). Cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m gồm 6 nhịp, mặt cắt ngang 43 m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ. Hai đầu cầu có đường dẫn dài 1,42 km, mặt cắt ngang 25,5-30 m.

Phối cảnh kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Dự án đầu tư hoàn chỉnh 3 nút giao gồm: nút giao khác mức Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái, nút giao với đê tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan) và nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn. Trong tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng tương đương nhau, mỗi hạng mục gần 8.000 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2025 đến 2027.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, cầu Trần Hưng Đạo là một trong 18 cây cầu vượt sông Hồng được quy hoạch, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân, giảm tải cho đô thị trung tâm. "Công trình phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô, góp phần kết nối các trục giao thông hai bờ sông Hồng, giảm áp lực cho cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy", ông Tuấn nói.

Dự án được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung của Hà Nội, hình thành không gian đô thị hiện đại hai bên sông và tăng cường kết nối liên vùng giữa Thủ đô với các tỉnh phía Đông, Đông Bắc.

Phần kết nối cầu Trần Hưng Đạo với hạ tầng giao thông khu vực phía Hoàn Kiếm. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Trên sông Hồng có 9 cây cầu đang khai thác gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1, 2), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên và Việt Trì - Ba Vì. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ xây thêm 9 cầu mới, trong đó có Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở (vành đai 4), Thăng Long mới (vành đai 3), Thượng Cát, Ngọc Hồi (vành đai 3,5) và Phú Xuyên. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 3 cầu, gồm Tứ Liên, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo.

Võ Hải