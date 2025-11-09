Thủ tướng, các Phó thủ tướng, Bộ trưởng khởi công 72 trường học vùng biên

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó thủ tướng, Bộ trưởng sáng 9/11 dự lễ khởi công 72 trường liên cấp nội trú tại các xã biên giới, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn.

Sáng 9/11, trên dọc tuyến biên giới từ Lạng Sơn đến An Giang, lễ khởi công trường liên cấp nội trú được tổ chức cùng lúc tại 14 điểm cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công trung tâm ở xã Yên Khương, Thanh Hóa; các Phó thủ tướng, Bộ trưởng dự tại các tỉnh biên giới còn lại. Đây là chương trình xây dựng trường học lớn nhất từ trước đến nay, với 72 công trình nội trú liên cấp được khởi công đồng loạt, thể hiện tinh thần "cả nước hướng về biên cương, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau".

Phát lệnh khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. "Đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững", ông nói.

Thủ tướng nói xây trường học vùng biên như 'thần tốc và táo bạo' như chiến dịch Quang Trung Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khởi công trường học biên giới ở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Video: VTV

Theo Thủ tướng, chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp ở biên giới là quyết sách có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, giúp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, củng cố quốc phòng và an ninh vùng phên dậu. Những ngôi trường này "là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và niềm tin".

Người đứng đầu Chính phủ ví việc triển khai dự án như "một chiến dịch Quang Trung - thần tốc và táo bạo", yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động toàn lực, thi công "ba ca, bốn kíp; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", hoàn thành 100 trường trong năm 2025, kịp đưa vào hoạt động trước năm học 2026-2027. Ông nhấn mạnh "thần tốc là làm nhanh, táo bạo là dám nghĩ, dám làm, nhưng phải bảo đảm chất lượng, minh bạch, hiệu quả".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VGP

Thủ tướng gửi lời cảm ơn đội ngũ giáo viên đang bám bản gieo chữ, gọi họ là "những chiến sĩ thầm lặng giữ nước bằng tri thức", đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội chung tay vì học sinh vùng biên. "Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai góp công góp công, ai góp của góp của; thuận tiện ở đâu thì đóng góp ở đó", ông nói.

Bộ trưởng Giáo dục: Gieo chữ để giữ nước

Phát biểu tại điểm cầu Lai Châu, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết chương trình khởi công đồng loạt 72 trường là bước cụ thể hóa Kết luận 81 của Bộ Chính trị về đầu tư giáo dục vùng biên. Đây là chương trình chưa từng có tiền lệ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng khó khăn, đặc biệt là thầy cô và học sinh nơi địa đầu Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà cho học sinh ở xã biên giới Lai Châu. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với 22 tỉnh biên giới rà soát, quy hoạch và lựa chọn vị trí xây dựng. Danh mục 100 trường giai đoạn đầu đã được phê duyệt, phân bổ gần 20.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. "Đây không chỉ là các công trình giáo dục, mà là dự án phát triển con người mang tính chiến lược - vừa tạo cơ hội học tập bình đẳng, vừa gìn giữ văn hóa bản địa, vừa nuôi dưỡng nguồn cán bộ tương lai", ông nói.

Bộ đang hoàn thiện cơ chế, chính sách riêng cho hệ thống trường này, gồm chế độ nội trú, bán trú, ưu đãi giáo viên, đào tạo sinh viên sư phạm là người dân tộc thiểu số, và khuyến khích các trường miền xuôi kết nghĩa hỗ trợ chuyên môn cho trường vùng biên. Các trường được thiết kế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, rèn luyện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh, có khu nhà công vụ cho giáo viên, đảm bảo điều kiện sống và giảng dạy.

"Chúng ta không chỉ xây trường, mà đang gieo tương lai. Mỗi học sinh vùng biên sẽ là hạt giống của tri thức và khát vọng, là chủ nhân góp phần xây dựng và giữ gìn biên cương", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn trò chuyện với học sinh dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang. Ảnh: VGP

Cả vùng biên háo hức

Tại xã Hạnh Lâm (Nghệ An), nơi lễ khởi công được tổ chức, hàng trăm học sinh và người dân có mặt từ sớm. Ngọc Lan, học sinh lớp 5, nói em "rất mong được học trong ngôi trường mới có sân chơi, khu thể thao và ký túc xá ấm áp để mùa mưa không phải đi bộ xa như bây giờ". Ông Nguyễn Thanh Toàn, phụ huynh ở xã, nói: "Cả làng mong ngày này đã lâu. Có trường mới, con em không phải vượt đèo, dân mình yên tâm làm ăn hơn".



Người dân xã Hạnh Lâm, Nghệ An vui mừng tập trung xem lễ khởi công trường học. Ảnh: Hùng Lê

Ở An Giang, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Vĩnh Gia, quy mô 45 lớp, vốn đầu tư hơn 186 tỷ đồng, đáp ứng 1.500 học sinh, trong đó 600 em ở nội trú. Thầy Phạm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Gia, xúc động nói "chưa bao giờ nghĩ vùng biên lại có một ngôi trường khang trang, hiện đại như vậy".

Tại Điện Biên, lễ khởi công Trường nội trú Thanh Nưa được tổ chức trên khu đất rộng hơn 5 ha, vốn đầu tư 224 tỷ đồng - công trình giáo dục lớn nhất vùng Tây Bắc. Hàng trăm học sinh dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú đội mưa đến dự lễ, háo hức chụp ảnh bên biển công trình. Ở Đăk Lăk, nhiều em nhỏ xã Ia Rvê mang cờ đỏ sao vàng đến xem buổi lễ, cười rạng rỡ khi nghe nhắc đến ngôi trường mới.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Hạnh Lâm, Nghệ An tại lễ khởi công. Ảnh: Hùng Lê

Không chỉ học sinh, nhiều thầy cô giáo nói họ cảm nhận rõ sự thay đổi đang đến. Cô Lê Thị Hường, giáo viên xã Sơn Kim (Hà Tĩnh), cho biết từng dạy trong những lớp tranh tre, mùa mưa phải che tạm. Nay thấy trường mới khởi công, ai cũng xúc động vì đó là niềm động viên lớn nhất với người làm nghề gieo chữ.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với chính sách dân tộc. Giai đoạn đầu gồm 100 trường; 28 công trình đã khởi công từ tháng 8 đến tháng 10/2025, đợt này thêm 72 trường, hướng tới hoàn thành trước tháng 8/2026 để kịp năm học 2026-2027.

Học sinh vui vẻ tạo dáng trước khu vực khởi công xây dựng trường Tiểu học Tri Lễ 4, Nghệ An. Ảnh: Hùng Lê

Nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách trung ương, cùng phần tiết kiệm chi tiêu của các bộ ngành (hơn 3.000 tỷ đồng) và đóng góp từ địa phương, doanh nghiệp, người dân. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ hỗ trợ thi công tại địa bàn hiểm trở; chính quyền các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến giám sát tiến độ.

Những ngôi trường mới ở biên giới, khi hoàn thành, sẽ không chỉ là nơi học tập mà còn là trung tâm văn hóa, là "pháo đài tri thức" nơi vùng phên dậu. Thủ tướng nói, "mỗi mái trường là một cột mốc sống của lòng yêu nước", còn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gọi đây là "hành trình gieo chữ để giữ nước".

Nhóm phóng viên