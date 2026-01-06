Video mới công bố cho thấy một trực thăng Mỹ suýt trúng tên lửa phòng không tại Caracas khi tham gia chiến dịch bắt Tổng thống Maduro.

Các video được công bố ngày 5/1 cho thấy một quả tên lửa phòng không vác vai, nhiều khả năng là 9K38 Igla, suýt bắn trúng trực thăng Mỹ tại thủ đô Caracas khi đội đặc nhiệm Delta mở chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào rạng sáng 3/1.

Trong video, trực thăng vũ trang MH-60M của Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160 Mỹ liên tục khai hỏa súng máy và rocket Hydra vào mục tiêu tại căn cứ Fort Tiuna, nơi ông Maduro và vợ nghỉ lại trước khi bị đặc nhiệm Mỹ bắt trong chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối". Tiếng súng bộ binh và súng máy phòng không từ dưới mặt đất vang lên, dường như để đáp trả đòn tập kích của Mỹ.

Trong lúc trực thăng lượn vòng, một quả tên lửa phòng không vác vai được phóng lên từ căn cứ, nhưng trượt mục tiêu trong gang tấc, để lại vệt lửa trên bầu trời đêm. Trực thăng Mỹ sau đó nã loạt pháo 30 mm và rocket vào vị trí khai hỏa tên lửa phòng không.

Diễn biến trong video phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lực lượng Delta đã vấp phải sự chống trả dữ dội từ lực lượng bảo vệ ông Maduro. Ông Trump cho biết một trực thăng Mỹ đã bị trúng đạn, một số binh sĩ bị thương, nhưng sau đó đã thoát ly an toàn.

Khoảnh khắc phòng không Venezuela bắn trượt trực thăng Mỹ Tên lửa phòng không Venezuela bắn trượt trực thăng Mỹ tại Caracas ngày 3/1. Video: X/Faytuks, CNW

Truyền thông Mỹ đưa tin các trực thăng vũ trang tham gia chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" là biến thể MH-60M DAP, được thiết kế để hoạt động ở cự ly rất gần mục tiêu, với chiến thuật chủ yếu là bắn chế áp bằng pháo và rocket.

Trực thăng có thể mang theo cụm rocket 70 mm, tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, tên lửa đối không Stinger ATAS, pháo M230 30 mm và súng ba nòng xoay GAU-19/B 12,7 mm với tốc độ bắn 1.000-2.000 phát mỗi phút.

MH-60M còn được trang bị hệ thống cảm biến cảnh báo tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại, radar và laser dẫn đường, kết hợp cùng các thiết bị gây nhiễu chủ động, tác chiến điện tử vùng mỗi bẫy tạo thành lớp phòng thủ cho trực thăng.

Trong số các thiết bị mới được nâng cấp cho MH-60M DAP có hệ thống Đối phó Hồng ngoại Chung (CIRCM), sử dụng chùm tia laser để làm mù hoặc gây nhầm lẫn cho đầu dò tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại, trong đó có đạn của Igla.

Nếu trực thăng bị radar của đối phương phát hiện, bị chiếu laser dẫn đường hoặc tên lửa nhắm tới, hệ thống cảm biến sẽ phát cảnh báo cho phi công và kích hoạt thiết bị gây nhiễu điện tử hay CIRCM, phóng mồi bẫy nhiệt hoặc mồi nhử radar tùy vào tình huống.

Các địa điểm bị Mỹ tập kích ngày 3/1. Đồ họa: CNN

Đây được cho là lý do quả tên lửa Igla của lực lượng phòng thủ tại căn cứ Fort Tiuna bắn trượt mục tiêu, khi nó không thể vượt qua các hệ thống gây nhiễu của Mỹ trong tình huống chiến đấu thực tế.

Ông Maduro hồi tháng 10/2025 tuyên bố Venezuela đang sở hữu không dưới 5.000 tên lửa phòng không vác vai Igla-S do Nga sản xuất, được "bố trí ở các trận địa phòng không chủ chốt để đảm bảo hòa bình".

Ngoài tên lửa Igla-S, quân đội Venezuela còn sở hữu các tổ hợp phòng không S-300VM và Buk-M2E, pháo phòng không ZU-23-2 có thể đối phó với mục tiêu bay thấp như trực thăng, UAV và tên lửa hành trình.

Không quân Venezuela còn biên chế 24 tiêm kích đa năng Su-30MKV mua từ Nga giai đoạn 2006-2008, trong đó 21 chiếc vẫn duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động. Họ cũng sở hữu 24 tiêm kích hạng nhẹ F-16A/B, được Mỹ bán trong giai đoạn quan hệ song phương còn nồng ấm.

Sự kết hợp giữa lực lượng không quân và phòng không này tạo nên lưới phòng không đa tầng, dù không quá hiện đại, cho Venezuela. Giới phân tích phương Tây từng nhận định lưới phòng không này đủ sức răn đe các máy bay quân sự thông thường của Mỹ.

Tuy nhiên, trong chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", các chiến đấu cơ, hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung của Venezuela đã "im hơi lặng tiếng", nhiều khả năng đã bị tiêm kích tàng hình Mỹ như F-35 cùng máy bay tác chiến điện tử EA-18G chế áp, khiến chúng không thể phát hiện được mục tiêu từ xa và kịp thời đối phó, theo biên tập viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết trước khi chiến dịch diễn ra, Mỹ đã cử các điệp viên CIA âm thầm xâm nhập vào Venezuela để thu thập thông tin tình báo và tiến hành các hoạt động đặc biệt. Hiện chưa rõ hoạt động của các điệp viên CIA đã ảnh hưởng đến năng lực phòng không và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Venezuela đến mức độ nào.

Nguyễn Tiến - Đình Giang (Theo AP, War Zone, Venezolana de Television)