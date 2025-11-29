Khoai Lang Thang và dàn nghệ sĩ dự thảm đỏ Vietnam iContent

Ông Xuân Bắc nằm trong hội đồng giám khảo Vietnam iContent 2025 năm nay, bên cạnh những gương mặt có tầm ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực. Ông đến sự kiện từ sớm, được đông đảo khán giả trẻ chào đón trên thảm đỏ.



Nghệ sĩ Xuân Bắc, 49 tuổi, sinh tại Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 2024, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.