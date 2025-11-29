Khoai Lang Thang và dàn nghệ sĩ dự thảm đỏ Vietnam iContent

Khoai Lang Thang góp mặt ở hai đề cử lớn - Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng và Nhà sáng tạo của năm. YouTuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm. Cặp KOL Ninh Dương Story chọn áo dài với họa tiết đồng điệu. Hai chàng trai tập sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok từ nhiều năm trước, gần đây hút fan nhờ dí dỏm và chân thực, truyền tải năng lượng tích cực cùng mối tình đẹp suốt 11 năm. Vợ chồng diễn viên Quang Tuấn - Linh Phi diện phong cách đơn sắc trên thảm đỏ. Quang Tuấn là một trong những cái tên gây chú ý làng phim Việt năm nay, với các dự án "trăm tỷ" như Quỷ nhập tràng, Truy tìm long diên hương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc gợi cảm hứng yêu nước. Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh trở thành hiện tượng, với hơn năm tỷ lượt xem trên các nền tảng, được nhiều giọng ca thể hiện như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng. Ông Xuân Bắc nằm trong hội đồng giám khảo Vietnam iContent 2025 năm nay, bên cạnh những gương mặt có tầm ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực. Ông đến sự kiện từ sớm, được đông đảo khán giả trẻ chào đón trên thảm đỏ. Nghệ sĩ Xuân Bắc, 49 tuổi, sinh tại Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 2024, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Cục trưởng Xuân Bắc bên ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử. Ông Do cho biết năm nay lần đầu giải thưởng Vietnam iContent có hạng mục mới Bài hát đặc biệt của năm nên ông mong chờ, muốn biết ca khúc nào sẽ được xướng tên. Doanh nhân Lê Đăng Khoa nằm trong hội đồng giám khảo năm nay. Miss Grand Vietnam 2024 Quế Anh chọn bộ áo dài cách tân nền nã màu hồng pastel. Lohan là một trong những giọng ca trẻ được quan tâm ở show Anh trai say hi mùa hai. Tina Thảo Thi nổi tiếng với loạt video tương tác cùng sao ở series Review Idol, kèm câu nói quen thuộc "Peek a boo". Anh còn thu hút fan qua chuỗi Góp điều nhỏ bé - series cộng đồng hàng chục tập. Long Hoàng dẫn đầu dàn "Tân binh thăng cấp" chương trình "Tân binh toàn năng" dự thảm đỏ. Anh và 10 thí sinh diễn mở màn gala trao giải. >> Xem tiếpMai Nhật - Thanh Tùng - Quỳnh Trần