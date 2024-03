Khí tài giúp Ukraine khắc chế chiến thuật thiết xa vận của Nga

Thiết giáp M2 Bradley đang giúp lực lượng Ukraine đối phó hiệu quả chiến thuật "thiết xa vận" của Nga, nhờ hỏa lực chính xác và tốc độ bắn nhanh.

Quân đội Nga gần đây thường xuyên sử dụng chiến thuật "thiết xa vận" để tấn công phòng tuyến Ukraine ở miền đông. Trong chiến thuật này, thiết giáp Nga chở theo lượng tối đa binh sĩ cả bên trong lẫn trên nóc và nhanh chóng cơ động áp sát phòng tuyến đối phương để đổ quân.

Nga áp dụng phổ biến chiến thuật này trong bối cảnh lực lượng Ukraine hiện không có đủ đạn pháo để có thể nhắm bắn thiết giáp của Nga từ khoảng cách xa. "Thiết xa vận" giúp lực lượng Nga có thể tràn ngập chiến hào Ukraine trong thời gian ngắn nhất, phát huy tối đa ưu thế về nhân lực của họ.

Một trong các khu vực mà chiến thuật "thiết xa vận" đang phát huy hiệu quả là mặt trận Rabotino ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga đang không ngừng gây sức ép với phòng tuyến của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/2 thông báo quân đội nước này đã tiến vào ngôi làng và thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở đây.

Tuy nhiên, lực lượng Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc thực hiện chiến thuật này tại làng Berdychi, cách thành phố chiến lược Avdeevka ở miền đông Ukraine khoảng 8 km về phía tây bắc. Đây là nơi mà Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, một trong hai lữ đoàn Ukraine được biên chế thiết giáp M2 Bradley, thiết lập phòng tuyến sau khi rút khỏi Avdeekva giữa tháng trước.

Mẫu thiết giáp giúp Ukraine khắc chế chiến thuật thiết xa vận của Nga Lực lượng Nga liên tiếp bị tập kích bởi thiết giáp M2 Bradley Ukraine tại khu vực Berdychi cuối tuần trước. Video: Lữ đoàn 47

Lữ đoàn 47 gần đây đăng video quay từ thiết bị bay không người lái (drone) trinh sát, cho thấy một thiết giáp chở quân của Nga di chuyển về hướng phòng tuyến của Ukraine tại làng Berdychi. Khi binh sĩ Nga vừa rời khỏi xe, thiết giáp M2 Bradley Ukraine lập tức khai hỏa tới tấp, bắn chính xác vào đội hình Nga chưa tìm được nơi ẩn nấp.

Hỏa lực từ thiết giáp Bradley khiến binh sĩ Nga bối rối và co cụm sau xe bọc thép chở quân. Đúng lúc đó, drone tự sát của Lữ đoàn 47 lao vào đội hình tập trung của Nga sau xe chở quân, khiến họ hứng chịu thương vong lớn.

Trong video do Lữ đoàn 47 đăng trước đó một ngày, đơn vị này cũng triển khai xe Bradley tấn công vị trí mà thiết giáp Nga vừa đổ quân. Hỏa lực từ pháo M242 25 mm của chiếc M2 Bradley khiến "15-20 binh sĩ Nga thiệt mạng chỉ sau vài phút", theo các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine.

Chuyên gia quân sự David Axe của Forbes cho biết thiết giáp M2 Bradley mang lại cho Lữ đoàn 47 năng lực cận chiến xuất sắc, giúp lực lượng này giữ vững được phòng tuyến ngay cả khi đối phương áp dụng chiến thuật thiết xa vận.

Axe cho rằng thiết giáp Bradley với pháo tự động có khả năng khai hỏa nhanh, chính xác là loại khí tài mà Ukraine cần để đối phó chiến thuật "thiết xa vận" của Nga.

Thiết giáp M2 Bradley của Lữ đoàn 47 gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia tháng 6/2023. Ảnh: Reuters

Mẫu thiết giáp này đã nhiều lần chứng tỏ được năng lực của mình từ đầu xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/1 công bố video cho thấy M2 Bradley liên tiếp khai hỏa về phía xe tăng T-90M Proryv hiện đại nhất của Nga, khiến nó bị hỏng tháp pháo, mất kiểm soát và đâm vào gốc cây, trước khi bị phá hủy bởi drone tự sát.

Đây được coi là trận giao chiến ấn tượng của thiết giáp do Mỹ sản xuất, do nó có giáp mỏng và pháo cỡ nhỏ hơn nhiều so với xe tăng Nga.

Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 200 chiếc M2 Bradley từ đầu xung đột, trong đó 34 chiếc đã bị phá hủy và vài chục chiếc khác bị hư hại, song có thể sửa chữa và đưa trở lại chiến trường.

Chuyên gia Axe cho rằng tuy đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo, lực lượng Ukraine vẫn còn đủ thiết giáp M2 Bradley để phục vụ nhu cầu chiến sự. "Lữ đoàn 47 chỉ cần 90 chiếc M2 để phát huy toàn bộ năng lực tác chiến", Axe nhận định.

Dù vậy, chuyên gia này cho rằng Nga vẫn đang chiếm ưu thế lớn ở khu vực xung quanh Avdeevka nhờ năng lực áp đảo về không quân. Máy bay Nga mỗi ngày thả hơn 100 quả bom dẫn đường xuống các vị trí của lực lượng Ukraine tại đây, mỗi quả đều có sức công phá đủ để san phẳng cả một tòa nhà.

"Chính những quả bom này sẽ quyết định ai sẽ kiểm soát những gì còn lại của Berdychi. Các tổ vận hành thiết giáp Bradley của Lữ đoàn 47 có thể chiến thắng mọi cuộc giao tranh, song vẫn thua cả trận chiến", Axe nói.

Vị trí Avdeevka. Đồ họa: RYV

Phạm Giang (Theo Forbes, BI, Drive)