Khi nào gia vị hết hạn?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) định nghĩa gia vị là các chất thơm có nguồn gốc thực vật, ở dạng nguyên vẹn, vỡ vụn hoặc xay nhuyễn, có chức năng chính tạo hương vị cho món ăn chứ không cung cấp dinh dưỡng.
Trong ẩm thực, gia vị làm từ rễ, vỏ hoặc thân cây khô, thảo dược là lá cây tươi hoặc khô. Thời hạn sử dụng của thảo dược và gia vị khô phụ thuộc loại, cách chế biến và bảo quản, gia vị khô thường dùng lâu hơn thảo dược khô, càng nguyên vẹn càng dùng được lâu.
Thảo dược khô có thể giữ được 1-3 năm, bao gồm húng quế, kinh giới, cỏ xạ hương, hương thảo, lá nguyệt quế, thì là, rau mùi tây, rau mùi, bạc hà, kinh giới cay, xô thơm.
Gia vị nguyên hạt có thời hạn sử dụng lâu nhất do diện tích bề mặt tiếp xúc với không khí, ánh sáng và độ ẩm ít, giúp giữ tinh dầu và hợp chất hương vị lâu hơn gia vị xay.
Nếu bảo quản đúng cách, gia vị nguyên hạt có thể dùng đến bốn năm, bao gồm hạt tiêu (chưa xay), hạt rau mùi, hạt mù tạt, hạt thì là, đinh hương, thanh quế, ớt khô nguyên trái, sả. Đồng thời, thảo dược và gia vị khô không thực sự "hết hạn" mà chỉ mất một phần hương vị và màu sắc.
Riêng muối có thể dùng vô thời hạn mà không hỏng hay mất hương vị, nhưng các gia vị trộn trong muối hỗn hợp có thể giảm chất lượng theo thời gian.
Tiến sĩ Nik Sharma, tác giả cuốn "Season: Big Flavors, Beautiful Food" và người sáng lập blog ẩm thực A Brown Table, khuyến nghị bảo quản gia vị trong môi trường mát, khô và tối, tránh ánh sáng trực tiếp để giữ hương vị lâu dài.
Người dùng nên giảm thiểu tiếp xúc gia vị với không khí, nhiệt, ánh sáng và độ ẩm để kéo dài thời hạn sử dụng. Gia vị nên được lưu trữ trong tủ đựng thực phẩm, ngăn kéo hoặc tủ bếp mát, khô, tối, xa bếp lò và lò nướng.
Hộp thủy tinh hoặc gốm giúp ngăn không khí và độ ẩm, đồng thời dễ lau chùi. Ngược lại, hộp nhựa không kín, dễ hấp thụ màu sắc và mùi, khó làm sạch để tái sử dụng.
Các chuyên gia cũng lưu ý độ ẩm có thể làm giảm hương vị, kết cấu hoặc gây vón cục, mốc; người dùng nên bỏ sản phẩm nếu phát hiện mốc. Nên dùng thìa lấy gia vị ra trước khi cho vào thức ăn nóng thay vì rắc trực tiếp từ hộp.
Ngọc Ngân (Theo Healthline)