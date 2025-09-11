Khi nào gia vị hết hạn?

Các loại thảo dược và gia vị khô có thể dùng từ 1-4 năm, nhưng mùi thơm và hương vị sẽ giảm dần tùy loại, cách chế biến và bảo quản.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) định nghĩa gia vị là các chất thơm có nguồn gốc thực vật, ở dạng nguyên vẹn, vỡ vụn hoặc xay nhuyễn, có chức năng chính tạo hương vị cho món ăn chứ không cung cấp dinh dưỡng.

Trong ẩm thực, gia vị làm từ rễ, vỏ hoặc thân cây khô, thảo dược là lá cây tươi hoặc khô. Thời hạn sử dụng của thảo dược và gia vị khô phụ thuộc loại, cách chế biến và bảo quản, gia vị khô thường dùng lâu hơn thảo dược khô, càng nguyên vẹn càng dùng được lâu.

Thảo dược khô có thể giữ được 1-3 năm, bao gồm húng quế, kinh giới, cỏ xạ hương, hương thảo, lá nguyệt quế, thì là, rau mùi tây, rau mùi, bạc hà, kinh giới cay, xô thơm.

Gia vị nguyên hạt có thời hạn sử dụng lâu nhất do diện tích bề mặt tiếp xúc với không khí, ánh sáng và độ ẩm ít, giúp giữ tinh dầu và hợp chất hương vị lâu hơn gia vị xay.

Nếu bảo quản đúng cách, gia vị nguyên hạt có thể dùng đến bốn năm, bao gồm hạt tiêu (chưa xay), hạt rau mùi, hạt mù tạt, hạt thì là, đinh hương, thanh quế, ớt khô nguyên trái, sả. Đồng thời, thảo dược và gia vị khô không thực sự "hết hạn" mà chỉ mất một phần hương vị và màu sắc.

Ngọc Ngân (Theo Healthline)