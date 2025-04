Khánh thành tượng đài Công an nhân dân

TP HCMTượng đài Công an Nhân dân Vì bình yên cuộc sống được khánh thành chiều 29/4 với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tượng đài do Bộ Công an và UBND TP HCM phối hợp thực hiện, xây dựng trong hơn hai năm, nằm ở khuôn viên công viên Âu Lạc, gần ngã Sáu Cộng Hòa, đường Trần Phú, quận 5.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, TP HCM tại lễ khánh thành tượng đài, chiều 29/4. Ảnh: An Phương

Công trình có phần cụm tượng cao 4,1 m, khối bệ cao 2,97 m, gồm 7 nhân vật: Mẹ Việt Nam, em bé và 5 chiến sĩ công an. Khuôn viên tượng còn có cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, sân chơi, hệ thống chiếu sáng, cảnh quan chung, bố cục hài hòa, tương quan về màu sắc.

Theo Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ, công trình nhằm tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Ngoài cụm tượng đài nói trên, ở Hà Nội có tượng đài chiến sĩ cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hoàn thành cách đây gần 3 năm ở công viên Thống Nhất.

Chiều cùng ngày, UBND TP HCM khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế ở Công viên Bến Bạch Đằng, quận 1. Công trình được thiết kế với hình tượng vòng tròn Mobius – biểu trưng của sự vô hạn, gợi mở hành trình kết nối không điểm dừng, phát triển bền vững và không ngừng lan tỏa. Biểu tượng là điểm nhấn văn hóa, phản ánh tinh thần cởi mở, năng động và hội nhập của TP HCM - thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lê Tuyết