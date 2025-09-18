Khánh thành tổ máy 1 nhà máy nhiệt điện 2,2 tỷ USD tại khu kinh tế Vũng Áng

Hà TĩnhTổ máy số 1 của dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II được đưa vào vận hành sau 4 năm thi công, xây dựng.

Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (VAPCO), gồm hai tổ máy số 1 và số 2, công suất thiết kế 1.200 MV, đặt tại khu kinh tế Vũng Ánh (phường Vũng Áng). Dự án này có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, sử dụng than nhập khẩu.

Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) sở hữu 60% vốn tại VAPCO, và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc nắm 40% còn lại. Dự án khởi công năm 2021, đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao).

Sau 4 năm xây dựng, tổ máy số 1 được khánh thành ngày 18/9. Các hạng mục còn lại, tổ máy số 2 đang trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại thời gian tới. Chủ đầu tư đặt mục tiêu nhà máy có thể phát điện toàn bộ vào quý III năm nay.

Khi vận hành cả hai tổ máy, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia và đóng góp bình quân khoảng 30 tỷ đồng một tháng vào ngân sách.

Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II. Ảnh: Đức Hùng

Ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là dự án chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà máy này sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC), giúp giảm lượng tiêu hao nhiên liệu, dẫn tới cắt giảm phát thải ra môi trường.

Khu kinh tế Vũng Áng thành lập năm 2006, quy mô hơn 22.000 ha, hiện thu hút khoảng 150 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Một số dự án lớn phải kể đến Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I...

6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã thu hút 20 dự án đầu tư, trong đó có hai dự án FDI. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án tăng thêm 3 và tổng vốn đăng ký gấp 3 lần.

Đức Hùng