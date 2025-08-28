Khai mạc triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay

-
Trải nghiệm thực tế ảo về cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc
Khu vực triển lãm Bộ Quốc phòng Được chia thành các khu vực trưng bày, như một bảo tàng lịch sử ghi lại các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam, với những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, kết hợp ứng dụng các công nghệ mới hologram, mapping, AI, VR, AR... để phản ánh một cách chính xác và chân thực nhất về chặng đường hào hùng 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội; hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng rộng hơn 24.000 m2, gồm khu trong nhà 702 m2 và khu ngoài trời 23.569 m2. Chủ đề xuyên suốt là "Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Điểm nhấn là trải nghiệm thực tế ảo tái hiện đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh. Khách tham quan hóa thân thành chiến sĩ lái xe không kính, đi qua cánh rừng trơ lá vì chất độc hóa học, theo đoàn xe nối đuôi ra tiền tuyến. Trên đường, họ phải khéo léo tránh máy bay địch ném bom, chứng kiến lực lượng phòng không đánh trả quyết liệt và thanh niên xung phong sửa đường cho xe qua. Người lái cũng phải vượt hố bom, né chướng ngại vật, cảm nhận rõ không khí khốc liệt của chiến trường năm xưa.
230 gian hàng triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.
Triển lãm được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).
Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.
