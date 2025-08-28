Khai mạc triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Trải nghiệm thực tế ảo về cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc

Khu vực triển lãm Bộ Quốc phòng Được chia thành các khu vực trưng bày, như một bảo tàng lịch sử ghi lại các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam, với những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, kết hợp ứng dụng các công nghệ mới hologram, mapping, AI, VR, AR... để phản ánh một cách chính xác và chân thực nhất về chặng đường hào hùng 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội; hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng rộng hơn 24.000 m2, gồm khu trong nhà 702 m2 và khu ngoài trời 23.569 m2. Chủ đề xuyên suốt là "Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Khu vực gian hàng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Phong

Điểm nhấn là trải nghiệm thực tế ảo tái hiện đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh. Khách tham quan hóa thân thành chiến sĩ lái xe không kính, đi qua cánh rừng trơ lá vì chất độc hóa học, theo đoàn xe nối đuôi ra tiền tuyến. Trên đường, họ phải khéo léo tránh máy bay địch ném bom, chứng kiến lực lượng phòng không đánh trả quyết liệt và thanh niên xung phong sửa đường cho xe qua. Người lái cũng phải vượt hố bom, né chướng ngại vật, cảm nhận rõ không khí khốc liệt của chiến trường năm xưa.