Tổng Bí thư, Thủ tướng tham quan triển lãm thành tựu đất nước

Hà NộiSau lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các gian hàng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.

Sáng 28/8, lễ khai mạc triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội. Tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư và nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng tại triển lãm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh triển lãm là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa tầm vóc quốc gia, đồng thời là "một trường học sống động" để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu sâu hơn về nguồn cội, những chặng đường đấu tranh, kiến thiết và khát vọng của dân tộc. Thành tựu hôm nay, theo Thủ tướng, là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quản lý hiệu quả của Nhà nước và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân, doanh nghiệp trong suốt 80 năm qua.

Để kịp tiến độ khai mạc, Ban chỉ đạo được thành lập, huy động hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Sự phối hợp của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 tỉnh thành và hơn 20 tập đoàn, tổng công ty lớn cho thấy quy mô tổ chức lớn chưa từng có. Không gian triển lãm được tổ chức theo cấu trúc mở, liên thông giữa khu trong nhà và ngoài trời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tại Nhà triển lãm Kim Quy, cụm "Việt Nam: Hành trình đến kỷ nguyên mới" khái quát mạch phát triển 80 năm bằng hệ thống tư liệu, ảnh, mô hình và các trải nghiệm đa phương tiện. Hai không gian ngoài trời tại sân Đông và sân Tây Nam mang chủ đề "Hội nhập và Phát triển", tập trung các ngành công nghiệp mũi nhọn đang định hình tương lai: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh, hàng không - vũ trụ.

Một điểm nhấn về kể chuyện lịch sử là khu triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường". Hành lang xoắn ốc gợi cảm hứng từ thành Cổ Loa dẫn người xem qua các lớp nội dung theo dòng thời gian; phòng trải nghiệm 360 độ kết hợp âm thanh - ánh sáng - đồ họa tái hiện các mốc lớn, từ những ngày đầu giành độc lập, kháng chiến, thống nhất đến đổi mới và hội nhập.

Khu trưng bày lấy cảm hứng hình xoắn ốc của thành Cổ Loa xa xưa. Ảnh: Trần Quỳnh

Phân khu quốc tế và công nghiệp văn hóa tại Nhà Khối A có chủ đề "Hội nhập và sáng tạo", giới thiệu lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cùng các sản phẩm thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Ở không gian Quốc hội, bố cục ba vòng tròn đồng tâm tượng trưng đại đoàn kết dẫn dắt câu chuyện từ "Dấu ấn lập quốc", qua "Mạch nguồn phát triển", tới "Sứ mệnh toàn cầu", giúp người xem thấy rõ vai trò lập pháp, giám sát và đối ngoại nghị viện trong tiến trình chung.

Trải nghiệm 'lái xe trên đường Trường Sơn' tại gian trưng bày Bộ Quốc phòng Trải nghiệm 'lái xe trên đường Trường Sơn' tại gian trưng bày Bộ Quốc phòng. Video: Hoàng Thùy

Lớp công nghệ trình diễn là điểm khác biệt xuyên suốt của triển lãm lần này so với trước. Thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), mô hình 3D, màn hình cảm ứng và trình chiếu đa phương tiện được tích hợp đồng bộ. Người xem không chỉ "ngắm" mà còn trực tiếp "chạm", như lái xe thực tế ảo vượt Trường Sơn, ngồi khoang máy bay giả lập, tra cứu bản đồ hành chính mới, trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số, đặt câu hỏi - nhận giải đáp chính sách ngay tại chỗ. Cách tiếp cận này khiến câu chuyện 80 năm phát triển của đất nước trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận với nhiều lứa tuổi.

Khu Khoa học và Công nghệ đem đến gần 100 hiện vật tiêu biểu, xâu chuỗi năm giai đoạn lịch sử từ kháng chiến kiến quốc tới "kỷ nguyên mới". Bên cạnh những thiết bị nghiên cứu thời chiến như máy điện báo, trạm Hoa Sen, súng Bazooka, SKZ của GS Trần Đại Nghĩa là nhóm hiện vật hiện đại như robot hình người, mô hình vệ tinh VINASAT-1, radar chống drone, chip, camera AI, mô hình lò phản ứng hạt nhân, máy biến áp 500 kV. Bố cục theo dòng thời gian cho thấy vòng đời tri thức: từ khoa học phục vụ kháng chiến đến khoa học - công nghệ kiến tạo phát triển trong bối cảnh số hóa.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu với Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn về các sản phẩm do Việt Nam phát triển. Ảnh: Lưu Quý

Không gian quốc phòng - an ninh ở sân ngoài trời có quy mô lớn, trong đó cụm "Thanh gươm và lá chắn" giới thiệu các loại khí tài, thiết bị kỹ thuật tiêu biểu. Mô hình tên lửa phòng không S-125-2TM, tên lửa đạn đạo R-17E và dải khí tài đi kèm tạo nên "phòng học mở" về công nghiệp quốc phòng tự chủ.

Bên cạnh hệ vũ khí, các phương án bay không người lái được giới thiệu như UAV cảm tử BXL.01 do nhà máy quốc phòng thiết kế, UAV chữa cháy Z113, gợi mở hướng ứng dụng kép - vừa phục vụ tác chiến hiện đại, vừa hỗ trợ nhiệm vụ dân sinh.

Bệ phóng và đạn tên lửa phòng không S-125-2TM, có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc 900 m/s ở cự ly tối đa 35 km. Ảnh: Anh Phú

Ngay trung tâm khu vực này, chiếc IL-14 - từng làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước - trở thành điểm dừng chân của nhiều gia đình, cựu chiến binh. Cạnh đó là động cơ D-30 (Tu-134), Trent XWB-84 (A350) cùng các thiết bị mặt đất, phản ánh bước tiến công nghệ từ "cánh chim" đầu tiên đến đội bay hiện đại. Bên trong gian trưng bày, khách được dẫn dắt qua các lớp "Khởi nguồn", "Tìm kiếm", "Trải nghiệm", "Thăng hoa", "Lịch sử thương hiệu", thử vai tiếp viên, vào buồng lái giả lập, tự tay check-in và bước vào "phòng chờ Bông Sen" thu nhỏ. Việc "được làm, được thử" khiến câu chuyện hàng không trở nên sinh động.

Ở mảng quy hoạch - kiến trúc - đô thị - nhà ở, hệ bản đồ, mô hình cho thấy quy hoạch đã phủ kín 100% tỉnh, thành, phản ánh nỗ lực chuẩn hóa và số hóa dữ liệu không gian.

Tổng Bí thư và Thủ tướng tham quan triển lãm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu vực triển lãm. Video: Anh Phú

Không gian của Bộ Nội vụ chọn sắc đỏ cờ Tổ quốc làm chủ đạo, thiết kế như một "trường cảnh" ba chiều chuyển động. Điểm nhấn là các màn hình cảm ứng hoạt động như "cửa sổ thông tin". Với một lần chạm, khách có thể tra cứu dữ liệu liệt sĩ, hồ sơ cán bộ đi B, vị trí theo bản đồ hành chính mới, thông tin việc làm, hỏi - đáp chính sách. Tinh thần "thể chế đi trước, mở đường" và "chính quyền phục vụ" được thể hiện bằng chính trải nghiệm số hóa này.

Khu của Bộ Tài chính mang chủ đề "80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển", rộng 680 m2, chia ba lớp nội dung từ giai đoạn kháng chiến - thống nhất tới đổi mới - hội nhập. Bên cạnh tư liệu, hiện vật, khu trải nghiệm tài chính số cho phép người xem mở tài khoản, tìm hiểu sản phẩm - dịch vụ, thao tác thanh toán số. 16 tập đoàn, tổng công ty thuộc ngành cũng tham gia trưng bày, cho thấy vai trò "huyết mạch" của tài chính trong tăng trưởng và an sinh.

Bản kẽm in tiền. Ảnh: Anh Tú

Ở mảng tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước giới thiệu lịch sử bảy bộ tiền từ 1945 đến nay, với hệ hoa văn, hình ảnh đặc trưng; khu tương tác bằng mã QR mở ra kho dữ liệu về hành trình đồng tiền Việt.

Không gian Bộ Công Thương tập trung trục lịch sử 80 năm công - thương, đồng thời trưng bày gần như trọn vẹn hệ văn bản pháp lý về hình thành bộ và các cơ quan tiền nhiệm. Sắc lệnh năm 1951 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, lần đầu được giới thiệu trong một triển lãm tổng hợp, đặt cạnh mảng nội dung về phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết mới.

Mô hình Cầu Rồng ở gian hàng của TP Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Trần

Các tỉnh, thành mang tới những biểu tượng đặc trưng để kể câu chuyện địa phương theo cách trực quan. Hà Nội với mô hình cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử hơn trăm năm; Đà Nẵng với cầu Rồng - nhịp sống đô thị hiện đại; Ninh Thuận, Bình Định với tháp Chăm - di sản kiến trúc độc đáo miền Trung. Sự đan cài giữa ký ức và hiện đại giúp người xem nhìn thấy trong một khung cảnh chung cả sắc màu vùng miền và nhịp đổi mới.

Ông Thiệp, 74 tuổi ở Đông Anh, đến triển lãm cùng hai người bạn, nói muốn "nhìn lại quá trình phát triển đất nước qua những thành tựu cụ thể". Sau khi đi dọc nhiều gian, ông dừng lâu ở khu Khoa học và Công nghệ vì robot hình người và mô hình vệ tinh. "Nó cho thấy trí tuệ Việt không thua kém thế giới", ông nói.

Ông Tiệp chụp ảnh cùng robot. Ảnh: Lưu Quý

Chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật được bố trí xen kẽ, tạo nhịp kết nối công chúng. Mở đầu là chương trình "Khí phách Việt Nam" với các ca khúc ca ngợi tinh thần quật khởi, tiếp đó là những buổi biểu diễn, giao lưu của nghệ sĩ nhiều đơn vị nghệ thuật trung ương trong các gian trưng bày. Khán giả cũng được xem trình chiếu thực cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ bằng công nghệ âm thanh - ánh sáng hiện đại, cùng các buổi chiếu phim, thời trang, talkshow tại Nhà triển lãm khối A. Hình ảnh nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp trong tà áo dài dự các sự kiện tạo sắc màu tươi mới, gần gũi, tăng sức lan tỏa cho chuỗi chương trình.

Sau lễ khai mạc buổi sáng, hôm nay trung tâm triển lãm sẽ mở từ 13h đến 22h; từ 29/8 đến 5/9 mở hàng ngày từ 9h đến 22h. Trong suốt 9 ngày, các phiên diễn đàn, hội thảo chuyên đề về công nghệ số, dữ liệu; các đêm nghệ thuật của những đơn vị chủ trì; cùng hoạt động biểu diễn, giao lưu của các tỉnh, thành được tổ chức luân phiên, bảo đảm nhịp tiếp cận liên tục cho nhiều nhóm khán giả.

Người dân thích thú trải nghiệm toa tàu thật của Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhóm phóng viên