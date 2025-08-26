Khách ùn ứ ở Tân Sơn Nhất do lỗi hệ thống xuất cảnh

TP HCMHệ thống làm thủ tục xuất cảnh ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất bị lỗi, gây gián đoạn quy trình, hàng trăm khách đi 7 chuyến bay bị ảnh hưởng, ngày 26/8.

Khoảng 10h, hệ thống xuất cảnh ở nhà ga bất ngờ gặp sự cố đường truyền khiến nhiều hành khách không thể làm thủ tục. Một số chuyến bay có lịch trình gần nhau, khách liên tục dồn đến phải xếp hàng chờ, gây ùn ứ ở sảnh nhà ga.

Sát giờ khởi hành nhưng thủ tục chưa xong khiến nhiều người lo lắng, nhốn nháo tìm các đơn vị ở sân bay hỗ trợ. Đến gần trưa, hệ thống mới dần khôi phục, các quầy mở trở lại xử lý hồ sơ cho khách.

Khách ùn ứ tại sân bay do lỗi đường truyền xuất cảnh. Ảnh: Hành khách cung cấp

Đại diện Trung tâm An ninh, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết sự cố làm ảnh hưởng khoảng 7 chuyến bay, song không nêu số lượng khách thống kê cụ thể. Đến đầu giờ chiều, hệ thống đường truyền đã ổn định.

Sau khi đường truyền kết nối, Trung tâm An ninh đã phối hợp các bên liên quan cùng hãng hàng không ưu tiên giải quyết cho những khách sát giờ bay. Với những trường hợp lỡ chuyến, các đơn vị cũng hỗ trợ tối đa.

"Hệ thống đường truyền bị lỗi nhưng việc làm thủ tục xuất cảnh không thể thao tác thủ công như nhập liệu hồ sơ, thông tin của khách mà bắt buộc phải chờ khôi phục lại", đại diện Trung tâm An ninh sân bay nói, cho biết sự cố tương tự từng xảy ra tại đây, song đây là lần đầu kéo dài suốt mấy tiếng.

Đến chiều 26/8, khách vẫn tập trung đông ở khu vực làm thủ tục xuất cảnh sân bay. Ảnh: Đình Văn

Sân bay Tân Sơn Nhất có ba nhà ga, trong đó T1 và T3 phục vụ nội địa, T2 khai thác quốc tế. Hiện bình quân mỗi ngày ga T2 có khoảng 50.000 khách đi và đến.

Đình Văn - Giang Anh