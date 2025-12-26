Khách tấp nập đổ về triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam 2025

Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức bắt đầu từ 26/12. Từ sớm, dưới tiết trời khoảng 17 độ, trời nắng nhẹ, nhiều người dân đổ về Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện lần này.

VinFast sở hữu khu trưng bày lớn nhất, nhiều sản phẩm nhất. Khách tập trung sự quan tâm cho Minio Green, mẫu CUV nhỏ nhất, giá dễ tiếp cận nhất của hãng Việt.