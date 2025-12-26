Khách tấp nập đổ về triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam 2025

Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức bắt đầu từ 26/12. Từ sớm, dưới tiết trời khoảng 17 độ, trời nắng nhẹ, nhiều người dân đổ về Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện lần này.
VinFast sở hữu khu trưng bày lớn nhất, nhiều sản phẩm nhất. Khách tập trung sự quan tâm cho Minio Green, mẫu CUV nhỏ nhất, giá dễ tiếp cận nhất của hãng Việt.
Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức bắt đầu từ 26/12. Từ sớm, dưới tiết trời khoảng 17 độ, trời nắng nhẹ, nhiều người dân đổ về Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện lần này.
VinFast sở hữu khu trưng bày lớn nhất, nhiều sản phẩm nhất. Khách tập trung sự quan tâm cho Minio Green, mẫu CUV nhỏ nhất, giá dễ tiếp cận nhất của hãng Việt.
Ngoài khu trưng bày ôtô với các mẫu xe bán chạy như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Lạc Hồng VinFast còn trưng bày và cho khách lái thử hàng loạt xe máy thuần điện.
Ngoài khu trưng bày ôtô với các mẫu xe bán chạy như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Lạc Hồng VinFast còn trưng bày và cho khách lái thử hàng loạt xe máy thuần điện.
Giống VinFast, không gian trưng bày Honda cũng kết hợp ôtô và xe máy. Nhiều khách hào hứng tìm hiểu hai mẫu xe máy điện của hãng là ICON e: và CUV e:
"Tôi thích xe Honda, nhưng phân vân chưa biết nên mua xe máy xăng hay điện, loại nào cũng có hai mặt ưu, nhược điểm", anh Tiến Thu, một khách tham quan nói. "Chiếc ICON e: thiết kế nhìn khá đẹp, nhưng màn hình tốc độ thì chưa".
Giống VinFast, không gian trưng bày Honda cũng kết hợp ôtô và xe máy. Nhiều khách hào hứng tìm hiểu hai mẫu xe máy điện của hãng là ICON e: và CUV e:
"Tôi thích xe Honda, nhưng phân vân chưa biết nên mua xe máy xăng hay điện, loại nào cũng có hai mặt ưu, nhược điểm", anh Tiến Thu, một khách tham quan nói. "Chiếc ICON e: thiết kế nhìn khá đẹp, nhưng màn hình tốc độ thì chưa".
Thương hiệu Skoda cũng đón khách từ sớm với ba mẫu xe trưng bày là Kushaq, Slavia và Kodiaq. Trong số này, hai sản phẩm lắp ráp trong nước đầu tiên của hãng Czech là Slavia và Kodiaq đều ở cỡ B, thu hút quan tâm hơn cả.
Thương hiệu Skoda cũng đón khách từ sớm với ba mẫu xe trưng bày là Kushaq, Slavia và Kodiaq. Trong số này, hai sản phẩm lắp ráp trong nước đầu tiên của hãng Czech là Slavia và Kodiaq đều ở cỡ B, thu hút quan tâm hơn cả.
Hyundai mang đến dàn xe hùng hậu như Creta, Tucson, Santa Fe, Ioniq 5, Palisade. Hãng Hàn là một trong những thương hiệu có khu trưng bày và số lượng trải nghiệm xe nhiều nhất.
Hyundai mang đến dàn xe hùng hậu như Creta, Tucson, Santa Fe, Ioniq 5, Palisade. Hãng Hàn là một trong những thương hiệu có khu trưng bày và số lượng trải nghiệm xe nhiều nhất.
Tân binh Destinator là tâm điểm hút khách của Mitsubishi tại VnMS 2025. Mẫu CUV cỡ C nhập Indonesia được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công về doanh số của những Xpander, Xforce đã đạt được thời gian qua.
Tân binh Destinator là tâm điểm hút khách của Mitsubishi tại VnMS 2025. Mẫu CUV cỡ C nhập Indonesia được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công về doanh số của những Xpander, Xforce đã đạt được thời gian qua.
Nhiều khách hàng check-in, tìm hiểu hai mẫu xe mới nhất của Subaru tại thị trường Việt Nam. Trong số này, Forester thế hệ mới là ngôi sao sáng nhất tại khu trưng bày của hãng Nhật.
Nhiều khách hàng check-in, tìm hiểu hai mẫu xe mới nhất của Subaru tại thị trường Việt Nam. Trong số này, Forester thế hệ mới là ngôi sao sáng nhất tại khu trưng bày của hãng Nhật.
Mẫu Teramont President là một bất ngờ thú vị tại khu trưng bày của Volkswagen ở triển lãm VnMS 2025. Mẫu xe Volkswagen sở hữu cấu hình 6 chỗ với hàng ghế thứ hai hạng thương gia, nhập Trung Quốc.
Ngoài mẫu xe trên, hãng Đức còn trưng bày các sản phẩm ăn khách nhất hiện nay như Teramont X, Viloran và đặc biệt là tân binh hiệu năng cao Golf (hatchback).
Mẫu Teramont President là một bất ngờ thú vị tại khu trưng bày của Volkswagen ở triển lãm VnMS 2025. Mẫu xe Volkswagen sở hữu cấu hình 6 chỗ với hàng ghế thứ hai hạng thương gia, nhập Trung Quốc.
Ngoài mẫu xe trên, hãng Đức còn trưng bày các sản phẩm ăn khách nhất hiện nay như Teramont X, Viloran và đặc biệt là tân binh hiệu năng cao Golf (hatchback).
Mang chất dã ngoại, cơ bắp trong một hình hài nhỏ gọn, Jimny hút khách tại khu trưng bày của Suzuki. Trong khi đó, các mẫu Fronx, Swift, XL7 sẵn sàng cho khách tìm hiểu, lái thử.
Mang chất dã ngoại, cơ bắp trong một hình hài nhỏ gọn, Jimny hút khách tại khu trưng bày của Suzuki. Trong khi đó, các mẫu Fronx, Swift, XL7 sẵn sàng cho khách tìm hiểu, lái thử.
Hai mẫu CUV cao cấp nhất của Lynk & Co, gồm 08 và 900 níu chân khách hàng nhiều nhất. 08 là mẫu xe gầm cao cỡ D mới nhất của hãng xe Trung Quốc, trong khi 900 là tân binh lần đầu xuất hiện ở Việt Nam và chưa có giá bán.
Hai mẫu CUV cao cấp nhất của Lynk & Co, gồm 08 và 900 níu chân khách hàng nhiều nhất. 08 là mẫu xe gầm cao cỡ D mới nhất của hãng xe Trung Quốc, trong khi 900 là tân binh lần đầu xuất hiện ở Việt Nam và chưa có giá bán.
Những khách hàng trẻ, ưa thích thiết kế phá cách và công nghệ mới tham quan khu trưng bày của Dongfeng, một trong số 4 thương hiệu Trung Quốc có mặt tại triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam.
Những khách hàng trẻ, ưa thích thiết kế phá cách và công nghệ mới tham quan khu trưng bày của Dongfeng, một trong số 4 thương hiệu Trung Quốc có mặt tại triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam.
Triển lãm VnMS 2025 cũng quy tụ hàng loạt hãng phụ tùng, phụ kiện, chăm sóc xe. Trong sáng 26/12, hãng lốp Sailun tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Nội địa hóa ngành lốp và giải pháp tăng sức cạnh tranh".
Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12. Ngoài các khu trưng bày xe, lái thử, các hoạt động bên lề cho gia đình, trẻ em cũng sẵn sàng đón khách.
Triển lãm VnMS 2025 cũng quy tụ hàng loạt hãng phụ tùng, phụ kiện, chăm sóc xe. Trong sáng 26/12, hãng lốp Sailun tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Nội địa hóa ngành lốp và giải pháp tăng sức cạnh tranh".
Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12. Ngoài các khu trưng bày xe, lái thử, các hoạt động bên lề cho gia đình, trẻ em cũng sẵn sàng đón khách.
Phạm Trung
Ảnh: Minh Quân