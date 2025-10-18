Kế hoạch ba bước giúp ông Zelensky thay đổi phong cách ăn mặc

Nhà thiết kế Viktor Anisimov đã giúp Tổng thống Ukraine thay đổi phong cách ăn mặc bằng kế hoạch ba bước, sau cuộc gặp "thảm họa" ở Nhà Trắng.

Viktor Anisimov, cựu sĩ quan quân đội Liên Xô và nay đã trở thành một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Ukraine, lần đầu làm việc với ông Volodymyr Zelensky cách đây khoảng 20 năm.

Thời điểm đó, Zelensky chưa quan tâm đến chính trị, vẫn còn là thành viên nhóm hài kịch Ukraine, thích mặc áo thun và quần da. Sau khi Zelensky tranh cử và được bầu làm Tổng thống Ukraine, Anisimov đã thuyết phục ông thử diện những bộ vest cổ điển.

Mọi thứ thay đổi khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, biến Zelensky trở thành một lãnh đạo thời chiến. Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẽ chỉ mặc quân phục và những trang phục đơn giản cho đến khi nào đất nước hòa bình trở lại.

Quyết định này từng giúp Tổng thống Ukraine thể hiện sự mạnh mẽ và kiên định, động viên tinh thần binh sĩ và người dân trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi công du nước ngoài hoặc đón tiếp lãnh đạo các nước đến thăm Ukraine, phong cách nhà binh đó lại khiến ông Zelensky vấp phải những lời chỉ trích, trong đó có những bình luận cho rằng ông thiếu chỉnh tề trong các sự kiện trang trọng hoặc gặp gỡ chính khách.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cãi tại Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AFP

Đầu năm nay, đệ nhất phu nhân Ukraine liên hệ với Anisimov, đề nghị ông suy nghĩ về "diện mạo mới" cho chồng mình. Nhà thiết kế 61 tuổi lập tức quay về với ý tưởng để cho ông Zelensky mặc vest.

"Ông ấy chọn trang phục nhà binh vì chúng thoải mái nhất. Nhưng mọi người nghĩ Tổng thống có lẽ sẽ nghe lời tôi mà đổi ý", Anisimov kể lại.

Anisimov dự định sẽ đưa ông Zelensky tiến dần tới phong cách vest một cách từ từ. Nhưng nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn sau cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 2, khi ông Zelensky bị chỉ trích vì bộ quần áo kiểu nhà binh thể hiện sự "thiếu tôn trọng" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Anisimov đổi hướng và chia hành trình thay đổi phong cách cho Tổng thống Zelensky thành ba bước. Nếu ông từ bỏ trang phục nhà binh ngay sau đó, công chúng có thể cho rằng Tổng thống Zelensky đã "chịu thua" trước sức ép từ Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi đối điện người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter ở Vatican ngày 26/4. Ảnh: AP

Đầu tiên, ông thiết kế chiếc áo khoác đen với gấu áo vuông góc 90 độ, gợi liên tưởng đến trang phục quân đội. Zelensky mặc nó khi gặp ông Trump bên lề lễ tang Giáo hoàng Francis ở Vatican cuối tháng 4.

Bước tiếp đến, nhà thiết kế may một chiếc blazer đen, lần này bo tròn ở góc áo thay vì cắt vuông. Ông Zelensky mặc nó tại hội nghị thượng đỉnh NATO cuối tháng 6.

"Khi đó, mọi người bắt đầu cá cược xem khi nào ông Zelensky mới chịu mặc vest. Ai cũng gọi hỏi tôi: Anh là nhà thiết kế, vậy đây đã là vest hay chưa?", Anisimov kể.

Bước thứ ba trong kế hoạch thay đổi hình ảnh là mẫu thiết kế "gần như vest". Anisimov muốn đổi màu sắc, nên thiết kế bộ trang phục theo phong cách quân đội nhưng dùng vải màu xanh đậm, thêm cài áo hình bông lúa vàng, tượng trưng cho màu quốc kỳ Ukraine.

Giữa tháng 8, ông mang hai bộ màu xanh và màu đen đến cho Tổng thống Zelensky lựa chọn để mặc trong lễ quốc khánh.

Lãnh đạo Ukraine vẫn từ chối bộ màu xanh vì "trông quá thời trang", nhưng đồng ý với thiết kế chung và chọn màu đen. Khi nhà thiết kế xin chữ ký của Tổng thống trên bộ "gần như vest" màu xanh, ông Zelensky viết "Vinh quang cho Ukraine" cùng ngày tháng 15/8/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AFP

Ba ngày sau, ông Zelensky gặp lại Tổng thống Trump tại Nhà Trắng cũng trong bộ trang phục màu đen này, áo sơ mi đen cài cổ và không đeo cà vạt. "Tôi không tin nổi", Tổng thống Mỹ trước ống kính, nhìn đối tác từ đầu đến chân. "Tôi thích nó. Trông ông thật tuyệt".

Zelensky mặc lại bộ vest này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9, và tiếp tục xuất hiện trong một bộ tương tự khi gặp ông Trump hôm 17/10. Nhà thiết kế Anisimov cho biết ông hài lòng với phong cách hiện tại của Tổng thống, nhưng vẫn mong một ngày Zelensky sẽ diện "một bộ vest cổ điển đúng nghĩa".

Thanh Danh (Theo Straits Times)