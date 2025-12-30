Jordan - đối thủ đầu tiên của Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026

Bóng đá Jordan ngày càng phát triển với lần đầu dự World Cup, còn đội U23 nước này cũng bất bại trước Việt Nam trên mọi đấu trường.

Jordan (Gioóc-đa-ni) là một nước Tây Á, nằm bên bờ Biển Chết, cạnh những nước thường có căng thẳng chính trị như Iraq, Israel hay Syria. Nước này thuộc khối Arab, nhưng không có nhiều nguồn dầu mỏ như các quốc gia vùng Vịnh. Du lịch đem về nguồn thu nhiều nhất cho Jordan, với sa mạc đỏ Wadi Rum, thành phố cổ Petra, Biển Chết hay di tích La Mã cổ Jerash.

CĐV mừng bàn thắng của Jordan trong trận gặp Oman tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Sultan Qaboos, thành phố Muscat, Oman tối 5/6/2025. Ảnh: Reuters

GDP đầu người của Jordan thường cao gấp đôi Việt Nam khoảng từ năm 2015 trở về trước. Nhưng gần đây, chênh lệch giữa hai nước giảm dần. Năm 2024, lần đầu Việt Nam vượt mặt Jordan (4.717 USD so với 4.618 USD), theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Trong thể thao, Jordan tập trung chủ yếu vào các môn võ. Cả bốn huy chương Olympic họ từng giành được, trong đó có một vàng, đều tới từ taekwondo và karate. Tuy nhiên, bóng đá vẫn là thể thao số một ở nước này, dù đội tuyển của họ trải qua những thăng trầm.

Theo bảng thứ tự FIFA, Jordan có vị trí thấp nhất là 152, tháng 7/1999, và cao nhất là 37, tháng 8/2004. Tháng 11/2018, khi Việt Nam trở lại Top 100 thế giới, Jordan chỉ đứng thứ 109. Sau đó hai tháng, chính Việt Nam loại Jordan bằng loạt đá luân lưu ở vòng 1/8 Asian Cup.

Nhưng kể từ đó, bóng đá Jordan thăng tiến vượt bậc như vào chung kết Asian Cup 2023, lần đầu giành suất dự VCK World Cup 2026, hay chung kết FIFA Arab Cup. Trong khi đó, Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng Asian Cup 2023, và không thể vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Jordan có nhiều điều kiện để phát triển bóng đá, như việc cọ xát thường xuyên với các đội mạnh Tây Á. Chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành ở nước này cũng là 1,75 m, hơn hẳn Việt Nam (1,69 m).

Nguyễn Quốc Việt xử lý bóng trong trận giao hữu cấp U23 giữa Việt Nam và Jordan tại Doha, Qatar tối 10/4/2024. Ảnh: Đoàn Huynh

Ở cấp U23, Jordan cũng chưa bỏ lỡ VCK châu Á nào, trong khi Việt Nam một lần vắng mặt ở kỳ đầu tiên năm 2013. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ ba, cũng ở lần đầu tiên tham dự. Còn Việt Nam làm tốt hơn khi từng vào chung kết năm 2018, chỉ thua Uzbekistan ở hiệp phụ.

Jordan vượt qua vòng loại U23 châu Á lần này một cách ấn tượng, với ba trận toàn thắng Turkmenistan, Đài Loan và Bhutan, ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Cầu thủ nổi bật nhất của họ là tiền đạo trái Odeh Fakhoury. Mới 20 tuổi, Fakhoury đã đảm bảo chỗ đứng trên đội tuyển quốc gia và góp mặt tại Arab Cup vừa qua. Anh còn nằm trong nhóm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại, 5 bàn.

Ngoài ra, đội hình Jordan dự giải U23 châu Á 2026 cũng có hai tuyển thủ quốc gia là trung vệ cao 1,91 m Ali Hajabi, cùng tiền đạo Baker Kalbouneh. Toàn bộ 23 cầu thủ Jordan dự giải đều đang chơi bóng trong nước, giống Việt Nam.

Jordan cũng có thành tích đối đầu tốt hơn Việt Nam, với hai chiến thắng, một hòa. Họ thắng 3-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2016, rồi hòa 0-0 tại vòng bảng năm 2020. Cuộc đối đầu gần nhất là giao hữu ngày 10/4/2024 cũng có tỷ số 0-0, nhưng Jordan thắng trên loạt đá luân lưu.

Hai đội sẽ tái ngộ ngay trận đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2026, lúc 18h30 thứ Ba ngày 6/1, giờ Hà Nội. Đây là cơ hội để đoàn quân Kim Sang-sik lần đầu thắng Jordan tại cấp độ này.

Xuân Bình tổng hợp