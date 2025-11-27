Jaecoo J7 - xe PHEV nhiều công nghệ, lái nhẹ nhàng

Mẫu xe gầm cao lắp hệ truyền động plug-in hybrid tạo nên làn sóng xe PHEV tại Việt Nam, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế bắt mắt.

Jaecoo J7 tại Car Test 2025

Tóm tắt đánh giá:

Ưu điểm:

- Thiết kế của Jaecoo J7 vuông vức, nam tính, bắt mắt, khác biệt khi di chuyển trên đường.

- Không gian nội thất rộng rãi, thoải mái và nhiều tiện ích.

- Công nghệ PHEV trên J7 linh hoạt, giúp tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu dưới 5 lít/100 km đường hỗn hợp.

- J7 trang bị nhiều tính năng an toàn, kèm công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

- Cảm giác lái nhẹ nhàng, phù hợp đi trong đô thị.

- Nhiều chế độ lái, như thuần điện EV, hybrid HEV.

Điểm chưa đạt:

- Nhiều tính năng tích hợp trên màn hình giải trí trung tâm, khiến người dùng khó sử dụng và khó tìm kiếm các chức năng.

- Vị trí các phím bấm chức năng chưa thuận tiện cho người sử dụng.

- J7 đi đường đèo, đường đồi núi, đường trơn trượt cho cảm giác lái chưa an tâm, vào cua gấp phần đuôi xe hơi bị văng, lắc.

- Định vị cũng như giá trị thương hiệu thấp hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.